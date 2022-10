టీ20 ఆసియాకప్‌ గెలుచుకున్న భారత మహిళల జట్టు

October 15, 2022 / 03:23 PM IST

సిల్‌హట్‌: మహిళల టీ20 ఆసియాకప్‌ను ఇండియా కైవసం చేసుకున్నది. ఆసియాకప్‌ ఫైనల్లో ఇండియా 8 వికెట్ల తేడాతో శ్రీలంకపై ఈజీ విజయాన్ని నమోదు చేసింది. 66 పరుగుల విజయ లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన భారత్‌.. కేవలం 8.3 ఓవర్లలోనే ఆ టార్గెట్‌ను చేధించింది. స్మృతి మందానా సూపర్‌ హిట్టింగ్‌తో లక్ష్యం మరీ ఈజీ అయ్యింది. మందానా అజేయంగా 51 రన్స్‌ చేసింది. ఇండియా మహిళల జట్టు ఆసియాకప్‌ను గెలవడం ఇది ఏడోసారి కావడం విశేషం.

CHAMPIONS 🏆

Congratulations to India on their 7th Women's Asia Cup triumph 👏#WomensAsiaCup2022 | Scorecard: https://t.co/KKwY2tz2Pb | 📸 @ACCMedia1 pic.twitter.com/7U15d7ibT3

— ICC (@ICC) October 15, 2022