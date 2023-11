Davis Cup Tie: మేం పాకిస్తాన్ వెళ్లం.. తేల్చి చెప్పిన భారత టెన్నిస్ ధ్వయం

November 25, 2023 / 10:23 AM IST

Davis Cup Tie: భారత టెన్నిస్‌ సింగిల్స్‌ ఆటగాళ్లు సుమిత్‌ నగాల్‌, శశికుమార్ ముకుంద్‌లు పాకిస్తాన్ వెళ్లి అక్కడ ఆడేందుకు విముఖత వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఇద్దరూ వచ్చే ఏడాది డేవిస్‌ కప్‌ వరల్డ్‌ గ్రూప్‌ -1 ప్లేఆఫ్‌ టైలో భాగంగా 2024 ఫిబ్రవరిలో పాకిస్తాన్‌తో ఆడాల్సి ఉంది. ఇదివరకే భారత క్రికెట్‌ జట్టు పాకిస్తాన్‌ పర్యటించేదీ లేదని తేల్చి చెప్పగా తాజాగా టెన్నిస్‌లో కూడా మన ఆటగాళ్లు అక్కడికి వెళ్లేందుకు అంతగా ఆసక్తి చూపించకపోవడం గమనార్హం.

భారత్‌లో నెంబర్‌ వన్‌ ర్యాంకర్‌గా ఉన్న సుమిత్‌ (ప్రపంచ స్థాయిలో 141), 477వ ర్యాంకర్‌ శశికుమార్‌లు డేవిస్‌ కప్‌ టైలో పాల్గొనపోవడానికి కారణాలు వెల్లడించలేదు. అయితే సుమిత్‌కు ‘హార్డ్‌ కోర్టు’లలోనే ఆడటం అలవాటు. పాకిస్తాన్‌లోని గ్రాస్‌ కోర్టులో అతడికి ఇష్టం లేదని, అందుకే అతడు దాయాది దేశానికి వెళ్లేందుకు నిరాకరిస్తున్నాడని సమాచారం. మరోవైపు శశికుమార్‌ వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల ఈ పోటీలకు దూరంగా ఉంటున్నాడని తెలుస్తున్నది.

