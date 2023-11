November 15, 2023 / 01:40 PM IST

ముంబై: వ‌ర‌ల్డ్‌క‌ప్ తొలి సెమీస్‌లో ఇండియా ఫ‌స్ట్ బ్యాటింగ్ చేయ‌నున్న‌ది. న్యూజిలాండ్‌తో వాంఖ‌డే స్టేడియంలో జ‌ర‌గ‌నున్న మ్యాచ్‌కు రోహిత్ సేన ఎటువంటి మార్పులు చేయ‌లేదు. కివీస్ జ‌ట్టు కూడా ఈ మ్యాచ్‌కు ఎటువంటి మార్పులు చేయ‌లేదు. పిచ్ బాగుంద‌ని, స్లోగా కూడా ఉంద‌ని కెప్టెన్ రోహిత్ పేర్కొన్నాడు. ఒక‌వేళ టాస్ గెలిస్తే తాము కూడా ముందుగా బ్యాటింగ్ తీసుకునే వాళ్ల‌మ‌ని కివీస్ కెప్టెన్ విలియ‌మ్స్‌స‌న్ తెలిపాడు.

లీగ్ ద‌శ‌లో ఇండియా అన్ని మ్యాచ్‌ల‌ను గెలుచుకున్న‌ది. 9 మ్యాచ్‌ల‌ను గెలిచిన భార‌త జ‌ట్టు 18 పాయింట్ల‌తో అగ్ర‌స్థానంలో ఉన్న విష‌యం తెలిసిందే. ఇక కివీస్ జ‌ట్టు 5 మ్యాచ్‌లు గెల‌వ‌గా, నాలుగింటిలో ఓట‌మి పాలైంది. లీగ్ స్టేజ్‌లో న్యూజిలాండ్‌పై ఇండియా అద్భుత విజ‌యాన్ని న‌మోదు చేసింది. నెట్‌ర‌న్ రేట్‌లోనూ ఇండియానే బెట‌ర్‌గా ఉంది.

