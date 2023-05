May 2, 2023 / 03:37 PM IST

ముంబై: ఐసీసీ టెస్టు ర్యాంకింగ్స్‌(ICC Test rankings)లో టీమిండియా జ‌ట్టు టాప్ ప్లేస్ కొట్టేసింది. ఆస్ట్రేలియాను వెన‌క్కి నెట్టేసి .. రోహిత్ శ‌ర్మ జ‌ట్టు వార్షిక ర్యాంకింగ్స్‌లో తొలి స్థానాన్ని కైవ‌సం చేసుకున్న‌ది. ఐసీసీ ఇవాళ ఆ ర్యాంకింగ్స్‌ను రిలీజ్ చేసింది. దాదాపు 15 నెల‌ల పాటు టెస్టు ర్యాంకింగ్స్‌లో టాప్ ప్లేస్‌లో ఉన్న ఆస్ట్రేలియా ఇప్పుడు రెండ‌వ స్థానానికి ప‌డిపోయింది.

🚨 New World No.1 🚨

India dethrone Australia in the annual update of the @MRFWorldwide ICC Men's Test Rankings ahead of the #WTC23 Final 👀

— ICC (@ICC) May 2, 2023