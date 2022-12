December 24, 2022 / 11:21 AM IST

మీర్‌పూర్‌: ఇండియాతో జ‌రుగుతున్న రెండ‌వ టెస్టు.. రెండ‌వ ఇన్నింగ్స్‌లో మూడో రోజు భోజ‌న విరామ స‌మ‌యానికి బంగ్లాదేశ్ నాలుగు వికెట్ల న‌ష్టానికి 71 ర‌న్స్ చేసింది. ఇవాళ తొలి సెష‌న్‌లోనే బంగ్లా నాలుగు వికెట్ల‌ను కోల్పోయింది. బంగ్లా ఇంకా 16 ప‌రుగులు వెనుక‌బ‌డి ఉంది. ఇవాళ ఉద‌యం అశ్విన్‌, సిరాజ్‌లు చెరో వికెట్ తీసుకున్నారు. ఆ త‌ర్వాత ఉన‌ద్క‌త్‌, అక్ష‌ర్ ప‌టేల్‌కు కూడా ఒక్కొక్క వికెట్ ద‌క్కాయి. బంగ్లా బ్యాట‌ర్ జ‌కీర్ హ‌స‌న్ ఫైటింగ్ చేస్తున్నాడు. బంగ్లాను ఆదుకునే ప్ర‌య‌త్నం చేస్తున్నాడు. 96 బంతుల్లో 37 ర‌న్స్ చేసి అత‌ను క్రీజ్‌లోనే ఉన్నాడు. ప్ర‌స్తుతం సీమ‌ర్లు, స్పిన్న‌ర్ల‌కు పిచ్ అనుకూలిస్తోంది. షాంతో 5, మోమినుల్ 5, ష‌కీబ్ 13, ముష‌ఫిక‌ర్ 9 ర‌న్స్ చేసి ఔట‌య్యారు.

Lunch on Day 3 of the 2nd Test.#TeamIndia bowlers pick up 4 wickets in the morning with Bangladesh 71/4, trail by 16 runs.

Scorecard – https://t.co/CrrjGfXPgL #BANvIND pic.twitter.com/5qLWSmj5fG

— BCCI (@BCCI) December 24, 2022