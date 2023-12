December 14, 2023 / 08:47 PM IST

Junior Hockey World Cup : జూనియ‌ర్ పురుషుల హాకీ వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌లో భార‌త జ‌ట్టు(Team India) పోరాటం ముగిసింది. మ‌లేషియా రాజ‌ధాని కౌలాలంపూర్‌(Kuala Lumpur)లో గురువారం జ‌రిగిన‌ సెమీఫైన‌ల్లో యువ భార‌త్ బ‌ల‌మైన‌ జ‌ర్మ‌నీ చేతిలో ఓట‌మి పాలైంది. ఏక‌ప‌క్షంగా సాగిన పోరులో1-4తో టీమిండియా ప‌రాజ‌యం చ‌విచూసింది.

తొలి అర్థ భాగంలోనే జ‌ర్మ‌నీ ఆట‌గాళ్లు రెండు గోల్స్‌తో పై చేయి సాధించారు. ఆ త‌ర్వాత‌ భార‌త కుర్రాళ్లు పోరాడిన‌ప్ప‌టికీ జ‌ర్మ‌నీని నిలువ‌రించ‌లేక‌పోయారు. టీమిండియా నుంచి సుదీప్ చిర్మాకో(Sudeep Chirmako) ఒక్క‌డే గోల్ సాధించాడు. దాంతో, భారీ ఓట‌మి త‌ప్ప‌లేదు. ఈ ఏడాది ఐదుసార్లు జ‌ర్మ‌నీతో త‌ల‌ప‌డిన భార‌త్.. ఐదు మ్యాచుల్లో ఒక్క‌దాంట్లోనూ గెల‌వ‌లేదు.

💔 India go down against Germany in the FIH Hockey Men’s Junior World Cup Malaysia 2023 in the Semi Final.

We will compete for the 3rd place in the Tournament on 16th December 2023 at 3:30 PM IST.#HockeyIndia #IndiaKaGame #RisingStars #JWCMalaysia2023 pic.twitter.com/pwx9l1xLnS

— Hockey India (@TheHockeyIndia) December 14, 2023