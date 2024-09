September 8, 2024 / 06:32 PM IST

Asian Champions Trophy : పారిస్ ఒలింపిక్స్‌లో కాంస్యంతో చ‌రిత్ర సృష్టించిన భార‌త పురుషుల‌ హాకీ జ‌ట్టు(Inida Hockey Team) మ‌రో టైటిల్ వేట‌ను విజ‌యంతో మొద‌లెట్టింది. ఆసియా చాంపియ‌న్స్ ట్రోఫీ(Asian Champions Trophy)లో టీమిండియా బోణీ కొట్టింది. విశ్వ క్రీడ‌ల త‌ర్వాత ఆడుతున్న తొలి టోర్నీలో పంజా విసిరింది. డిఫెండింగ్ చాంపియ‌న్‌గా బ‌రిలోకి దిగిన‌ భార‌త్ 3-0తో చైనాను చిత్తుగా ఓడించింది.

ఒలింపిక్ విజేత‌గా ఆసియా చాంపియ‌న్స్ ట్రోఫీలో అడుగుపెట్టిన‌ భార‌త జ‌ట్టు తొలి మ్యాచ్‌లోనే గ‌ర్జించింది. ఆదివారం చైనాతో జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో భార‌త ఆటగాళ్లు అద్భుతంగా ఆడారు. ఆట ఆరంభంలో చైనా ఆట‌గాళ్లు కౌంట‌ర్ అటాక్‌తో భ‌య‌పెట్టారు. కానీ, భార‌త డిఫెన్స్ వాళ్ల‌ను స‌మ‌ర్థంగా అడ్డుకుంది. అభిషేక్ సింగ్ 5వ నిమిషంలోనే గోల్ కొట్టి ఆధిక్యాన్ని 1-0కు పెంచాడు.

India 🇮🇳 mark their return to action with handsome win over China 🇨🇳 in their opening fixture of Men’s Asian Champions Trophy 2024! 🏑

Sukhjeet Singh, Uttam Singh and Abhishek scored the goals for the Men in Blue.#HATC2024 #Hockey pic.twitter.com/E5s8EkT6eA

— Khel Now (@KhelNow) September 8, 2024