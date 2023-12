December 1, 2023 / 10:39 PM IST

IND vs AUS : సిరీస్ డిసైడ‌ర్ అయిన‌ నాలుగో టీ20లో భార‌త జ‌ట్టు(Team India) అద‌ర‌గొట్టింది. ఆఖ‌రి ఓవ‌ర్ వ‌ర‌కూ ఉత్కంఠ రేపిన మ్యాచ్‌లో ఆస్ట్రేలియా (Australia)ను 20 ప‌రుగుల తేడాతో మ‌ట్టిక‌రిపించింది. వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ ఫైన‌ల్లో ఎదురైన‌ ఓట‌మికి యువ భార‌త్ ప్ర‌తీకారం తీర్చుకుంది. మూడో విజ‌యంతో ఐదు టీ20ల సిరీస్‌(T20 Series)ను కైవ‌సం చేసుకుంది. ఆఖరి ఓవ‌ర్లో 31 ప‌రుగులు అవ‌స‌ర‌మ‌వ‌గా.. అవేశ్ ఖాన్ అద్భుతంగా బౌలింగ్ చేసి జ‌ట్టును గెలిపించాడు. ఆసీస్ కెప్టెన్ మాథ్యూ వేడ్(36 నాటౌట్) చివ‌రిదాకా పోరాడినా ఫ‌లితం లేక‌పోయింది. భార‌త బౌల‌ర్ల‌లో అక్ష‌ర్ ప‌టేల్ మూడు వికెట్ల‌తో రాణించాడు.

🇮🇳 3-1 🇦🇺

India wrap up the series in Raipur 🏆 https://t.co/TV0h5GA5ZD | #INDvAUS pic.twitter.com/UU0MnNvudY

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) December 1, 2023