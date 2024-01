January 15, 2024 / 09:44 AM IST

Olympic Qualifiers : హాకీ ఒలింపిక్ క్వాలిఫ‌య‌ర్‌లో భార‌త మ‌హిళ‌ల జ‌ట్టు(Indian Womens Team) బోణీ కొట్టింది. తొలి మ్యాచ్‌లో అమెరికా చేతిలో కంగుతిన్న స‌వితా పూనియా(Savita Punia) బృందం న్యూజిలాండ్‌(Newzealand)పై ఘ‌న విజయం సాధించింది. పూల్ బిలో భాగంగా ఆదివారం జ‌రిగిన పోరులో కివీస్‌ను 3-1తో ఓడించింది. భార‌త్ జ‌న‌వ‌రి 16న జ‌రిగే మ్యాచ్‌లో బ‌ల‌మైన ఇట‌లీని ఢీకొట్ట‌నుంది. ఈ మ్యాచ్‌లో టీమిండియా గెలిచిందంటే నాకౌట్ ద‌శ‌కు అర్హ‌త సాధిస్తుంది.

‘కీల‌క మ్యాచ్‌లో గెలిచినందుకు సంతోషంగా ఉంది. జ‌ట్టుతో క‌నెన్ట్ అయి ఉండాల‌నేది తొలి మ్యాచ్‌తో అర్థ‌మైంది. దాంతో, ఈరోజు మేమేంటో చూపించాం. ఈ విజ‌యంలో ప్ర‌తి ఒక్క‌రి పాత్ర ఉంది. ఈ మ్యాచ్‌లో ఓడినా, టైగా ముగించినా ఉప‌యోగం లేద‌ని మాకు తెలుసు. అందుక‌నే క‌సిగా ఆడాం. మా డిఫెండ‌ర్లను దాటి గోల్ కొట్టడం ఏ జ‌ట్టుకైనా క‌ష్ట‌మే’ అని భార‌త జ‌ట్టు కోచ్ జ‌న్నెకె స్కాప్‌మ‌న్(Janneke Schopman) తెలిపింది.

🇮🇳India roars back after the defeat against USA with a comprehensive victory over New Zealand in their 2️⃣nd pool match at the Hockey Olympic Qualifying tournament in Jharkhand! ✨🙌#FIHOlympicQualifiers pic.twitter.com/4pLDMjFqMw

— The Bridge (@the_bridge_in) January 14, 2024