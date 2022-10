IND vs SA | మరో వికెట్ కోల్పోయిన సఫారీలు.. పది ఓవర్లకు స్కోరు ఎంతంటే?

October 11, 2022 / 02:58 PM IST

సఫారీలతో జరుగుతున్న మూడో హైదరబాదీ పేసర్ మహమ్మద్ సిరాజ్ అద్భుతంగా బౌలింగ్ చేస్తున్నాడు. అంతకుముదు జానెమన్ మలన్ (15)ను షార్ట్ బాల్‌తో బురిడీ కొట్టించిన సిరాజ్.. పదో ఓవర్ చివరి బంతికి ఫామ్‌లో ఉన్న రీజా హెండ్రిక్స్‌ (3)ను కూడా బుట్టలో వేసుకున్నాడు. సిరాజ్ వేసిన షార్ట్ బాల్‌ను ఆడేందుకు ప్రయత్నించిన హెండ్రిక్స్ తడబడ్డాడు.

దీంతో షార్ట్ ఫైన్‌లో ఉన్న రవి బిష్ణోయి వైపు బంతి దూసుకెళ్లింది. తొలి ప్రయత్నంలో చెయ్యి జారిన బంతిని రెండో ప్రయత్నంలో బిష్ణోయి పట్టేశాడు. దీంతో హెండ్రిక్స్ కూడా మైదానం వీడాడు. ఈ వికెట్‌తో పది ఓవర్లు ముగిసే సరికి సఫారీ జట్టు 26/3 స్కోరుతో నిలిచింది.

WICKET!

Mohammad Siraj is on 🔥he strikes again. Reeza Hendricks departs for 3.

South Africa – 26/3 (10 Overs)#INDvsSA #INDvSA #Cricket #CricketTwitter pic.twitter.com/4WuWRYE1EG

— CricInformer(Cricket News & Fantasy Tips) (@CricInformer) October 11, 2022