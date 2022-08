August 28, 2022 / 10:16 PM IST

పాకిస్తాన్‌తో జరుగుతున్న టీ20 మ్యాచ్‌లో భారత్‌కు ఊహించిన ఆరంభం లభించలేదు. 148 పరుగుల టార్గెట్‌తో బరిలో దిగిన భారత్‌కు ఆరంభంలోనే ఎదురు దెబ్బ తగిలింది. స్టార్ ఓపెనర్ కేఎల్ రాహుల్ (0) తను ఎదుర్కొన్న తొలి బంతికే పెవిలియన్ చేరాడు. అయితే ఆ తర్వాత వచ్చిన విరాట్ కోహ్లీ (29 నాటౌట్).. కెప్టెన్ రోహిత్‌(4 నాటౌట్)కు జత కలిసి మరో వికెట్ పడకుండా జాగ్రత్తగా ఆడాడు.

వీళ్లిద్దరూ అనవసర షాట్లకు పోకుండా నిదానంగా ఆడుతూ స్కోరుబోర్డును ముందుకు తీసుకెళ్లారు. ఈ క్రమంలో పవర్‌ప్లే ముగిసే సరికి భారత జట్టు ఒక వికెట్ నష్టానికి 38 పరుగులతో నిలిచింది.

That's the end of the powerplay and #TeamIndia are 38/1

Live – https://t.co/o3hJ6VNfwF #INDvPAK #AsiaCup2022 pic.twitter.com/QMYOn7tznK

— BCCI (@BCCI) August 28, 2022