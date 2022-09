September 24, 2022 / 10:06 PM IST

టీమిండియా లెజెండరీ మహిళా క్రికెట్ ప్లేయర్ ఝులన్ గోస్వామి అంతర్జాతీయ క్రికెట్ నుంచి రిటైర్‌మెంట్ తీసుకుంది. ఇంగ్లండ్‌లోని లార్డ్స్ మైదానం వేదికగా ఇంగ్లండ్ మహిళలతో జరిగిన మ్యాచ్‌ ఆమెకు చివరది. ఈ మ్యాచ్‌లో టీం హడిల్‌లో మాట్లాడిన ఆమె నవ్వుతూ కనిపించింది.

ఆ తర్వాత గోస్వామికి ఒక మెమెంటో అందించిన భారత జట్టు మేనేజ్‌మెంట్ ఆమెను గౌరవించింది. ఈ సమయంలో టీమిండియా సారధి హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్ తన భావోద్వేగాన్ని అదుపు చేసుకోలేకపోయింది. ఈ క్రమంలోనే కన్నీరు పెట్టుకుంటూ గోస్వామిని గట్టిగా కౌగిలించుకుంది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట తెగవైరల్ అవుతోంది. అనంతరం టాస్‌కు వెళ్లే సమయంలో కూడా జట్టు సారధి హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్.. గోస్వామిని తన వెంట తీసుకెళ్లి గౌరవించింది.

There's no Good in Goodbye 😢@ImHarmanpreet has an emotional moment with @JhulanG10 before the start of the 3rd #ENGvIND ODI 🫂#JhulanGoswami #SonySportsNetwork #SirfSonyPeDikhega pic.twitter.com/8WvUnCm3wI

— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 24, 2022