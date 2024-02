February 22, 2024 / 02:53 PM IST

Johnny Bairstow | భారత పర్యటనలో ఉన్న ఇంగ్లండ్‌.. ఐదు మ్యాచ్‌ల సిరీస్‌లో 1-2 తేడాతో వెనుకబడ్డా ప్రధాన బ్యాటర్ల కూర్పులో మాత్రం మార్పులు చేయడం లేదు. టాపార్డర్‌లో జో రూట్‌తో పాటు మిడిలార్డర్‌లో జానీ బెయిర్‌ స్టో అట్టర్‌ ప్లాఫ్‌ అవుతున్నా వాళ్లిద్దరూ వరుసగా అవకాశాలు దక్కించుకుంటున్నారు. ఫామ్‌తో సంబంధం లేకుండా ఈ ఇద్దరూ తుది జట్టులో ఉంటున్నారు. నాలుగో టెస్టుకు ఇంగ్లండ్‌ తాజాగా ప్రకటించిన ఫైనల్‌ లెవన్‌లో ఈ ఇద్దరూ ఉన్నారు. గత మూడు టెస్టులలో రూట్‌ అయినా కాస్త బంతితో అడపాదడపా వికెట్లు తీస్తున్నాడు గానీ బెయిర్‌ స్టో అయితే బంతితో తనకేమీ సంబంధం లేదన్నట్టుగా ఉంటున్నా బ్యాట్‌తో కూడా దారుణంగా విఫలమవుతున్నా ప్రతి మ్యాచ్‌లోనూ చోటు దక్కించుకుంటాడు.

ఇండియాతో ఇప్పటికే మూడు మ్యాచ్‌లు ఆడిన ఇంగ్లండ్‌.. మూడింటిలోనూ బెయిర్‌ స్టోను ఆడించింది. మిడిలార్డర్‌లో అత్యంత కీలకమైన అతడు.. ఈ సిరీస్‌లో ఆరు ఇన్నింగ్స్‌లలో బ్యాటింగ్‌కు వచ్చి చేసిన పరుగులు 102. ఇందులో అత్యధిక స్కోరు 37. హైదరాబాద్‌ టెస్టులో 47 (10, 37) పరుగులు చేసిన బెయిర్‌ స్టో.. వైజాగ్‌లో 51 (25, 26) రన్స్‌ చేశాడు. రాజ్‌కోట్‌లో 0, 4 మరీ దారుణమైన ఆటతో పెవిలియన్‌ చేరాడు. గడిచిన 17 టెస్టు ఇన్నింగ్స్‌లలో అతడు మూడు సార్లు మాత్రమే 50 ప్లస్‌ స్కోరు చేశాడు. గతేడాది స్వదేశంలో ఆస్ట్రేలియాతో యాషెస్‌ సిరీస్‌లో మూడుసార్లు అర్థ సెంచరీలు మినహా అతడు విఫలమయ్యాడు. అదీగాక భారత్‌లో అతడు ఆడిన గత 10 ఇన్నింగ్స్‌లలో చేసిన పరుగులు 130 మాత్రమే.

వరుసగా విఫలమవుతున్నా.. ఇంగ్లండ్‌ బెంచ్‌లో ఆటగాళ్లు అవకాశాల కోసం చూస్తున్నా బెయిర్‌ స్టో మాత్రం ఒక్క మ్యాచ్‌ కూడా తప్పకుండా ఆడుతున్నాడు. దూకుడుగా ఆడతాడనే పేరుండటంతో బజ్‌బాల్‌ ఆటకు అచ్చుగుద్దినట్టుగా సరిపోతాడని బెన్‌ స్టోక్స్‌, బ్రెండన్‌ మెక్‌కల్లమ్‌లు బెయిర్‌ స్టోను ప్రోత్సహిస్తున్నారనేది ఇంగ్లండ్‌ మాజీల వాదన. కానీ అన్నివేళలా దూకుడుగా ఆడటం కుదరదనేది బెయిర్‌ స్టోకు ఇంకా అర్థమైనట్టు లేదు. భారత్‌లో వేగంగా ఆడటం కంటే క్రీజులో నిలబడటం ముఖ్యం. ఇక్కడ బంతిని, పిచ్‌ స్వభావాన్ని అర్థం చేసుకుంటే పరుగులు రాబట్టడం ఎంత తేలికో యశస్వి జైస్వాల్‌ వంటి యువ ఆటగాళ్లు పదే పదే నిరూపిస్తున్నా బెయిర్‌ స్టో మాత్రం తనకు అచ్చొచ్చిన బాదుడు విధానంతో బోల్తా పడుతున్నాడు. పదే పదే నిరాశపరుస్తున్న బెయిర్‌ స్టో ఆటపై నెటిజన్లు కూడా.. ‘అతడు ఓన్లీ ఫీల్డింగ్‌ చేసేందుకే భారత్‌కు వచ్చాడు’ అని కామెంట్‌ చేస్తున్నారు.

