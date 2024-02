IND vs ENG 3rd Test | రాజకోట్‌ టెస్టులో సర్ఫరాజ్‌ ఖాన్‌ ఎంట్రీ.. జెర్సీ నెంబర్‌ 97 ఎందుకు..?

February 15, 2024 / 03:57 PM IST

IND vs ENG 3rd Test | సుమారు రెండేండ్లుగా భారత క్రికెట్‌ జట్టులోకి రావాలని ఆరాటపడుతున్న ముంబై కుర్రాడు సర్ఫరాజ్‌ ఖాన్‌ ఎట్టకేలకు జాతీయ జట్టులో ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. స్వదేశంలో ఇంగ్లండ్‌తో జరుగుతున్న మూడో టెస్టులో భాగంగా.. వికెట్‌ కీపర్‌ ధ్రువ్‌ జురెల్‌తో పాటు సర్ఫరాజ్‌ ఖాన్‌ కూడా అరంగేట్రం చేశాడు. అయితే అతడు తన జెర్సీ నెంబర్‌గా 97ను ఎంచుకున్నాడు. ఇటీవలే దక్షిణాఫ్రికా వేదికగా ముగిసిన ఐసీసీ అండర్‌ – 19 వరల్డ్‌ కప్‌లో ఆడిన సర్ఫరాజ్‌ తమ్ముడు ముషీర్‌ ఖాన్‌ కూడా ఇదే జెర్సీ నెంబర్‌ వేసుకున్నాడు. మరి అన్నా తమ్ముళ్లిద్దరూ ఒకే జెర్సీ నెంబర్‌ను ఎంచుకోవడానికి కారణమేంటి..?

ముంబైలోని మధ్య తరగతి కుటుంబం నుంచి వచ్చిన సర్ఫరాజ్‌ ఖాన్‌ను ట్రైన్‌ చేసింది అతడి తండ్రి నౌషద్‌ ఖాన్‌ అన్న విషయం అందరికీ తెలిసిందే. తన ఇద్దరు కొడుకులకు కోచ్‌గా మెంటార్‌గా ఆయనే బాధ్యతలు తీసుకుని జాతీయ జట్లలో ఆడించడంలో ఆయన కృషి మరువలేనిది. ముషీర్‌తో పాటు తాజాగా సర్ఫరాజ్‌ కూడా 97ను జెర్సీ నెంబర్‌గా ఎంచుకోవడానికి కూడా నౌషదే కారణం. జాతీయ జట్టుతో పాటు ఐపీఎల్‌లో ఆర్సీబీ, ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ తరఫున ఆడే సమయంలో కూడా అతడి జెర్సీ 97గానే ఉంది.

A journey that is all heart 🫶🥹

Hear from a proud father on a very memorable day for Sarfaraz Khan 🤗 – By @ameyatilak#TeamIndia | #INDvENG | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/Imk7OTuSVM

— BCCI (@BCCI) February 15, 2024