May 20, 2024 / 06:49 PM IST

Janhvi Kapoor | ధడక్‌ సినిమాతో సిల్వర్ స్క్రీన్‌పై హీరోయిన్‌గా మెరిసింది జాన్వీకపూర్ (Janhvi Kapoor‌). దివంగత అలనాటి అందాల తార శ్రీదేవి కూతురుగా డెబ్యూ ఇచ్చి ఇండస్ట్రీలో తనకంటూ స్పెషల్‌ ఇమేజ్‌ను క్రియేట్‌ చేసుకునే పనిలో బిజీగా ఉంది. తల్లి బాటలో పయనిస్తూ టాలీవుడ్‌లో కూడా దేవర సినిమాలో తన అందం, అభినయంతో అందరికీ వినోదాన్ని అందించేందుకు రెడీ అవుతోంది.

తాజాగా ఈ భామ లోక్‌సభ ఎన్నికల పోలింగ్‌లో భాగంగా నేడు ముంబైలోని పోలింగ్‌ కేంద్రంలో తన ఓటు హక్కు వినియోగించుకుంది. పింక్‌ పంజాబీ డ్రెస్‌లో ఓ వైపు ఎన్నికల గుర్తింపు కార్డును చేతిలో పట్టుకొని.. మరోవైపు ఓటు వేశానని చిరునవ్వు చిందిస్తూ జాన్వీకపూర్ దిగిన ఫొటోలు నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతున్నాయి.

పింక్‌ డ్రెస్‌లో ఇలా..

పింక్‌ శారీలో జాన్వీకపూర్‌..

