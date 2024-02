IND vs ENG 3rd Test | బెన్‌ డకెట్‌ సెంచరీ.. దంచికొడుతున్న ఇంగ్లండ్‌

February 16, 2024 / 04:23 PM IST

IND vs ENG 3rd Test | రాజ్‌కోట్‌ వేదికగా భారత్‌తో జరుగుతున్న మూడో టెస్టులో రెండో రోజు తొలి ఇన్నింగ్స్‌ ఆడుతున్న ఇంగ్లండ్‌ దంచికొడుతోంది. ఇంగ్లండ్‌ ఓపెనర్‌ బెన్‌ డకెట్‌ 88 బంతుల్లోనే మూడంకెల స్కోరుకు చేరుకున్నాడు. ఈ సిరీస్‌లో తొలిసారి అర్థ సెంచరీ మార్కును దాటిన డకెట్‌.. రాజ్‌కోట్‌లో శతకాన్ని పూర్తిచేయడం విశేషం. 39 బంతుల్లోనే అర్థ సెంచరీ పూర్తిచేసుకున్న డకెట్‌.. 88 బంతులలో సెంచరీ సాధించాడు. డకెట్‌ ఇన్నింగ్స్‌లో 19 బౌండరీలు, ఒక సిక్సర్‌ ఉన్నాయి. అంటే సిక్సర్‌, ఫోర్ల రూపంలోనే అతడు 82 పరుగులు రాబట్టడం గమనార్హం. రెండో రోజు మూడో సెషన్‌లో 28 ఓవర్లు ముగిసేటప్పటికీ ఇంగ్లండ్‌.. ఒక వికెట్ నష్టానికి 163 పరుగులు చేసింది. డకెట్‌ (108 నాటౌట్‌) , ఒలీ పోప్‌ (32 నాటౌట్‌)లు క్రీజులో ఉన్నారు.

రెండో రోజు భారత్‌ను రెండో సెషన్‌లో 445 పరుగులకు ఆలౌట్‌ చేసిన ఇంగ్లండ్‌.. ఆరంభం నుంచి ఎదురుదాడికి దిగింది. జాక్‌ క్రాలే కాస్త నెమ్మదిగా ఆడినా డకెట్‌ మాత్రం భారత బౌలర్లపై విరుచుకుపడ్డాడు. ముఖ్యంగా కుల్‌దీప్‌ యాదవ్‌, సిరాజ్‌లను లక్ష్యంగా చేసుకుని అతడు బౌండరీల వర్షం కురిపించాడు.

