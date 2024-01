IND vs ENG 1st Test: 50వ టెస్టులో 100 మిస్‌ చేసుకున్న కెఎల్‌ రాహుల్..

January 26, 2024 / 01:34 PM IST

IND vs ENG 1st Test: టీమిండియా స్టార్‌ బ్యాటర్‌ కెఎల్ రాహుల్‌ తన ఫామ్‌ను కొనసాగిస్తున్నాడు. గతేడాది ఐపీఎల్‌లో ఆర్సీబీతో మ్యాచ్‌లో తొడ గాయం తర్వాత సుమారు ఆరు నెలల పాటు ఆటకు విరామమిచ్చిన రాహుల్‌.. సెప్టెంబర్‌లో కమ్‌బ్యాక్‌ ఇచ్చినప్పట్నుంచి అంచనాలకు మించి రాణిస్తున్నాడు. ఫార్మాట్‌తో సంబంధం లేకుండా నిలకడగా ఆడుతూ విమర్శకుల ప్రశంసలు పొందుతున్నాడు. ఇటీవలే దక్షిణాఫ్రికాతో టెస్టు సిరీస్‌లో సెంచూరియన్‌లో సెంచరీ బాదిన రాహుల్‌.. తాజాగా ఇంగ్లండ్‌తో ఉప్పల్‌లో జరుగుతున్న తొలి టెస్టులో శతకం మిస్‌ చేసుకున్నాడు. తన కెరీర్‌లో 50వ టెస్టు ఆడుతున్న రాహుల్‌.. (123 బంతుల్లో 86, 8 ఫోర్లు, 2 సిక్సర్లు) 14 పరుగుల తేడాతో సెంచరీ చేజార్చుకున్నాడు. అంతకుముందు యశస్వి జైస్వాల్‌ (80) సైతం సెంచరీ చేసే అవకాశాన్ని కోల్పోయాడు.

ఉప్పల్‌ టెస్టులో నాలుగో స్థానంలో బ్యాటింగ్‌కు వచ్చిన రాహుల్‌.. ఇంగ్లండ్‌ స్పిన్‌ త్రయం లీచ్‌, హర్ట్లీ, అహ్మద్‌తో పాటు జో రూట్‌ను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కున్నాడు. పిచ్‌ స్పిన్‌కు అనుకూలిస్తున్నా.. స్టోక్స్‌ పదే పదే బౌలర్లను, ఫీల్డర్లను మారుస్తూ ఒత్తిడి తెచ్చే ప్రయత్నం చేసినా రాహుల్ మాత్రం వెరవలేదు. ఆరంభంలో శుభ్‌మన్‌ గిల్‌ (23)తో కలిసి మూడో వికెట్‌కు 36 పరుగులు జోడించాడు. ఆ తర్వాత శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌ (35) తో కలిసి నాలుగో వికెట్‌కు 64 పరుగులు జతచేశాడు. క్రీజులోకి రాగానే హర్ట్లీ వేసిన 29వ ఓవర్లో రెండు బౌండరీలు బాదిన రాహుల్‌.. మార్క్‌ వుడ్‌ వేసిన 36వ ఓవర్లో మూడు బౌండరీలు కొట్టాడు.

Well played, KL Rahul. ⭐

He missed out a well deserving hundred by just 14 runs but what a knock, he has put India on top – one to remember in his career. pic.twitter.com/FLOLVbJ4CL

— Johns. (@CricCrazyJohns) January 26, 2024