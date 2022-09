IND vs AUS | టాస్ గెలిచి బౌలింగ్ ఎంచుకున్న భారత్.. పంత్ పక్కనపెట్టిన టీమిండియా

September 25, 2022 / 06:39 PM IST

ఆస్ట్రేలియాతో జరుగుతున్న నిర్ణయాత్మక మూడో టీ20లో భారత జట్టు టాస్ గెలిచింది. దీంతో తాము ముందుగా బౌలింగ్ చేయనున్నట్లు కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ తెలిపాడు. అలాగే తమ జట్టులో ఒక మార్పు జరిగినట్లు వెల్లడించాడు. ఈ మ్యాచ్‌లో పంత్ ఆడటం లేదని, భువనేశ్వర్ తిరిగి జట్టులో కలుస్తున్నాడని చెప్పాడు. గత మ్యాచ్‌లో భువనేశ్వర్ పక్కనపెట్టి పంత్‌ను ఆడించిన సంగతి తెలిసిందే. మిగతా జట్టులో మార్పులు లేవని రోహిత్ అన్నాడు. ఆస్ట్రేలియా జట్టులో కూడా ఒక మార్పు చేసినట్లు ఆ జట్టు సారధి ఆరోన్ ఫించ్ తెలిపాడు. సీన్ అబాట్ స్థానంలో జోష్ ఇంగ్లిస్ ఆడుతున్నట్లు వెల్లడించాడు.

భారత జట్టు: రోహిత్ శర్మ (కెప్టెన్), కేఎల్ రాహుల్, విరాట్ కోహ్లీ, సూర్యకుమార్ యాదవ్, హార్దిక్ పాండ్యా, దినేష్ కార్తీక్, అక్షర్ పటేల్, హర్షల్ పటేల్, భువనేశ్వర్ కుమార్, జస్‌ప్రీత్ బుమ్రా, యుజ్వేంద్ర చాహల్

ఆస్ట్రేలియా జట్టు: ఆరోన్ ఫించ్ (కెప్టెన్), కామెరూన్ గ్రీన్, స్టీవెన్ స్మిత్, గ్లెన్ మ్యాక్స్‌వెల్, జోష్ ఇంగ్లిస్, టిమ్ డేవిడ్, మాథ్యూ వేడ్, డానియల్ శామ్స్, ప్యాట్ కమిన్స్, ఆడమ్ జంపా, జోష్ హాజిల్‌వుడ్

