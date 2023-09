Ind vs Aus | క్రికెట్ ఫ్యాన్స్ కు అదిరిపోయే ఆఫర్ ఇచ్చిన జియో సినిమా

September 10, 2023 / 02:58 PM IST

Ind vs Aus | వ‌న్డే ప్ర‌పంచ క‌ప్(ODI World Cup 2023) స‌మ‌రానికి కౌంట్ డౌన్ మొద‌లైంది. మ‌రో 25 రోజుల్లో భార‌త గ‌డ్డ‌పై మెగా టోర్నీ షురూ కానుంది. అయితే ఈ టోర్నీలో టీంఇండియా తన మొదటి మ్యాచ్‌లో ఆస్ట్రేలియాతో తలపడనుంది. అక్టోబరు 8న ఈ మ్యాచ్ జరగనుంది. కాగా ఈ మ్యాచ్‌కి ముందు ఆస్ట్రేలియాతో 3 వన్డేలు ఆడాలని బీసీసీఐ నిర్ణయించిన విష‌యం తెలిసిందే. ఈ సిరీస్‌ వన్డే ప్రపంచకప్‌ సన్నాహాకాల్లో భాగంగా భార‌త్‌లో జ‌రుగ‌నుంది. ఇదిలా ఉండ‌గా.. ఈ సిరీస్‌పై జియో సినిమా బంఫ‌ర్ ఆఫర్ ప్ర‌క‌టించింది.

భారత్ వర్సెస్ ఆస్ట్రేలియా (Ind Vs AUS) వన్డే సిరీస్‌పై ప్ర‌ముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ జియో బంఫ‌ర్ ఆఫర్ ప్ర‌క‌టించింది. ఈ వ‌న్డే సిరీస్ మ్యాచ్‍లను ఉచితంగా లైవ్ స్ట్రీమింగ్ చేయ‌నున్న‌ట్లు జియో సినిమా సోష‌ల్ మీడియాలో తెలిపింది.

🇮🇳 The #MenInBlue are gearing up for an epic home battle! ⚔️

Don’t miss a single moment of the #INDvAUS thrilling showdown, and the best part? The series is streaming for FREE in 11 languages, only on #JioCinema.#TeamIndia #TestedByTheBest pic.twitter.com/0Tu5JJ71MU

— JioCinema (@JioCinema) September 9, 2023