October 8, 2023 / 03:37 PM IST

Actor Raviteja | వన్డే ప్రపంచ కప్‌లో (ODI WC 2023) భాగంగా ఇవాళ భారత్ – ఆస్ట్రేలియా జట్ల మధ్య మ్యాచ్ జరుగుతోంది. టాస్‌ గెలిచిన ఆస్ట్రేలియా కెప్టెన్‌ పాట్‌ కమ్మిన్స్‌ బ్యాటింగ్‌ ఎంచుకున్నాడు. తొలి 15 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి ఆస్ట్రేలియా జట్టు ఒక వికెట్‌ నష్టపోయి 71 పరుగులు చేసింది. ఆసీస్‌ ఓపెనర్‌ డేవిడ్‌ వార్నర్‌ 40 పరుగులతో, స్టీవెన్‌ స్మిత్‌ 31 పరుగులతో క్రీజులో ఉన్నారు. ఇదిలా ఉంటే ఈ మ్యాచ్ సందర్భంగా.. స్టార్ స్పోర్ట్స్ తెలుగు క్రికెట్‌ లైవ్‌లో మాస్‌ మహారాజ రవితేజ (Raviteja) సందడి చేశారు.

రవితేజ న‌టిస్తున్న తాజా చిత్రం టైగర్ నాగేశ్వరరావు (Tiger Nageswara Rao). ఈ మూవీ ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా.. రవితేజ తెలుగు క్రికెట్‌ లైవ్ కామెంటరీలో పాల్గోన్నాడు. అనంత‌రం క్రికెట్ అభిమానులతో రవితేజ ముచ్చటించాడు. ఇక ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోలు ప్ర‌స్తుతం సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతున్నాయి.

The #TigerNageswaraRao aka @RaviTeja_offl joins the commentary box for #INDvsAUS match in #WorldCup2023.

Catch him live now on @StarSportsTel 🤟#WorldCup2023 #WorldCupOnStar #Starniadugu #TigerNageswaraRaoOnOct20th 💥 pic.twitter.com/EwIs69dU10

— 𝐕𝐚𝐦𝐬𝐢𝐒𝐡𝐞𝐤𝐚𝐫 (@UrsVamsiShekar) October 8, 2023