Ind Vs Aus | తొలి వన్డేలో టాస్ గెలిచిన భారత్.. ఆస్ట్రేలియా బ్యాటింగ్

September 22, 2023 / 01:28 PM IST

Ind Vs Aus | భారత్ వేదికగా జరుగనున్న వన్డే ప్రపంచకప్‌నకు ముందు సన్నాహకాల్లో భాగంగా టీమ్‌ఇండియా కంగారూలతో వన్డే సిరీస్‌కు సిద్ధమైంది. మూడు మ్యాచ్‌ల్లో భాగంగా నేడు మొహాలీ వేదికగా తొలి వన్డే (Ind vs AUS) జరుగనుంది. ఈ క్ర‌మంలో టాస్‌ నెగ్గిన భారత్‌ తొలుత బౌలింగ్‌ ఎంచుకుని ఆస్ట్రేలియాకు బ్యాటింగ్ అప్పగించింది.

ఇక సీనియర్లకు విశ్రాంతినిచ్చిన భారత్‌.. రిజర్వ్‌ బలాన్ని పరిక్షించనుంది. రోహిత్‌ శర్మ, విరాట్‌ కోహ్లీ, హార్దిక్‌ పాండ్యా, కుల్దీప్‌ యాదవ్‌కు తొలి రెండు మ్యాచ్‌ల నుంచి రెస్ట్‌ ఇవ్వగా.. కేఎల్‌ రాహుల్‌ టీమ్‌కు సారథ్యం వహించనున్నాడు. వన్డే ప్రపంచకప్‌ జట్టులో చోటు ఖయాం చేసుకోవాలని తహతహలాడుతున్న యువ ఆటగాళ్లకు ఇది చక్కటి అవకాశం కానుంది. రోహిత్‌ గైర్హాజరీలో శుభ్‌మన్‌ గిల్‌తో కలిసి ఇషాన్‌ కిషన్‌ ఓపెనింగ్‌ చేయడం ఖాయమే కాగా.. శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌, సూర్యకుమార్‌ యాదవ్‌, కేఎల్‌ రాహుల్‌ మిడిలార్డర్‌లో బ్యాటింగ్‌కు రానున్నారు.

#TeamIndia have won the toss and elect to bowl first in the 1st ODI against Australia.

