Ind Vs Aus | రెండో వన్డేలో టాస్ గెలిచిన ఆస్ట్రేలియా.. ఇండియా బ్యాటింగ్

September 24, 2023 / 01:18 PM IST

Ind Vs Aus | వన్డే ప్రపంచకప్ సన్నాహకాల్లో భాగంగా భార‌త్, ఆస్ట్రేలియా మ‌ధ్య జరుగుతున్న మూడు మ్యాచ్ సిరీస్‌లో నేడు ఇండోర్ వేదిక‌గా రెండో వన్డే జ‌రుగనుంది. ఈ క్ర‌మంలో టాస్ నెగ్గిన ఆస్ట్రేలియా బౌలింగ్ ఎంచుకుని టీమ్‌ఇండియాకు బ్యాటింగ్ అప్పగించింది. ఇక ఈ మ్యాచ్‌కు స్టార్ పేస‌ర్ జ‌స్ప్రీత్ బుమ్రా(Jasprit Bumrah) దూరం కాగా.. అత‌డి స్థానంలో ఫాస్ట్ బౌలర్ ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ జట్టులోకి వచ్చాడు. రాజ్‌కోట్‌లో జరిగే ఆఖరి వన్డేలో బుమ్రా జట్టులో చేరనున్నాడు. మ‌రోవైపు ఈ మ్యాచ్‌లో ఆస్ట్రేలియా జట్టును స్టీవ్‌ స్మిత్‌ నడిపించనున్నాడు.

గ‌త శుక్రవారం మొహాలీలో జరిగిన తొలి పోరులో అలవోకగా గెలుపొందిన భారత్.. అదే జోరు కొనసాగించాలని చూస్తుంటే.. ఆస్ట్రేలియా సిరీస్ సమం చేయాలని తహతహలాడుతుంది. మెగాటోర్నీకి మరో పదకొండు రోజుల గడువే ఉన్న నేపథ్యంలో.. జట్టు లయ అందుకునేందుకు ఇదే సరైన తరుణమని ఆసీస్ భావిస్తున్నది.

భారత జట్టు : కేఎల్ రాహుల్ (సి), శుభమన్ గిల్, రుతురాజ్ గైక్వాడ్, శ్రేయాస్ అయ్యర్, ఇషాన్ కిషన్, సూర్యకుమార్ యాదవ్, రవీంద్ర జడేజా, రవిచంద్రన్ అశ్విన్, శార్దూల్ ఠాకూర్, మహమ్మద్ షమీ, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ.

ఆస్ట్రేలియా జట్టు : స్టీవెన్ స్మిత్ (సి), డేవిడ్ వార్నర్, మాథ్యూ షార్ట్, మార్నస్ లాబుస్చాగ్నే, జోష్ ఇంగ్లిస్, అలెక్స్ కారీ(w), కామెరాన్ గ్రీన్, సీన్ అబాట్, ఆడమ్ జంపా, జోష్ హాజిల్‌వుడ్, స్పెన్సర్ జాన్సన్.

