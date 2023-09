September 25, 2023 / 05:15 PM IST

Imran Tahir : ద‌క్షిణాఫ్రికా మాజీ స్పిన్న‌ర్ ఇమ్రాన్ తాహిర్‌(Imran Tahir) పొట్టి క్రికెట్‌(T20 Cricket)లో చ‌రిత్ర సృష్టించాడు. అత‌డి కెప్టెన్సీలో గ‌యానా అమెజాన్ వారియ‌ర్స్(Guyana Amazon Warriors) జ‌ట్టు తొలిసారి క‌రీబియ‌న్ ప్రీమియ‌ర్ లీగ్(Caribbean Premier League 2023) చాంపియ‌న్‌గా అవ‌త‌రించింది. దాంతో, పెద్ద వ‌య‌సులో టీ20 ట్రోఫీ గెలిచిన కెప్టెన్‌గా తాహిర్ గుర్తింపు సాధించాడు.

ఈ లెజెండ‌రీ స్పిన్న‌ర్‌కు ప్ర‌స్తుతం 44 ఏళ్లు. దాంతో భార‌త మాజీ కెప్టెన్ మ‌హేంద్ర సింగ్ ధోనీ(MS Dhoni)రికార్డును తాహిర్ బ్రేక్ చేశాడు. మ‌హీ 41 ఏళ్ల వ‌య‌సులో చెన్నై సూప‌ర్ కింగ్స్‌(Chennai Super Kings)ను ఐపీఎల్ 16వ సీజ‌న్‌లో విజేత‌గా నిలిపాడు. నాలుగు నెల‌ల్లోను తాహిర్ ధోనీ రికార్డును బ‌ద్ద‌లు కొట్టాడు. మ‌రోవిష‌యం ఏంటంటే.. ఈ లెగ్‌స్పిన్న‌ర్ సీఎస్కే త‌ర‌ఫున రెండు ఐపీఎల్ ట్రోఫీలు గెలిచాడు.

క‌రీబియ‌న్ ప్రీమియ‌ర్ లీగ్‌లో గ‌యానా వారియ‌ర్స్ జట్టు కొత్త అధ్యాయం లిఖించింది. ఇప్ప‌టివ‌ర‌కూ ఐదుసార్లు ర‌న్న‌ర‌ప్‌గానే స‌రిపెట్టుకున్న ఆ జ‌ట్టు ఈసారి చాంపియ‌న్‌గా నిలిచింది. ఆ క్రెడిట్ అంతా తాహిర్‌కే చెదుతుంది. 44 ఏళ్ల తాహిర్ జ‌ట్టు స‌భ్యుల‌తో క‌లివిడిగా ఉంటూ అద్భుతం చేశాడు. టోర్నీ ఆసాంతం సంచల‌న బౌలింగ్‌తో గ‌యానాను గెలిపించాడు. నిన్న జ‌రిగిన సీపీఎల్ ఫైన‌ల్లో ట్రిన్‌బాగో నైట్ రైడ‌ర్స్‌(Trinbago Knight Riders)పై 9 వికెట్లతో విజ‌యం సాధించింది.

