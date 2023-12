December 12, 2023 / 04:25 PM IST

Iga Swiatek : వ‌ర‌ల్డ్ నంబ‌ర్ 1 ఇగా స్వియాటెక్(Iga Swiatek) మ‌రో ఘ‌న‌త సాధించింది. వ‌రుస‌గా రెండో ఏడాది డ‌బ్ల్యూటీఏ ‘ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది ఇయ‌ర్’ అవార్డు గెలుచుకుంది. దాంతో, అమెరికా న‌ల్ల క‌లువ సెరెనా విలియ‌మ్స్(Serena Williams) త‌ర్వాత ఈ ఫీట్ సాధించిన తొలి క్రీడాకారిణిగా స్వియాటెక్ చ‌రిత్ర సృష్టించింది. సెరెనా 2014, 15లో ఈ అవార్డు అందుకుంది. పోలండ్‌కు చెందిన‌ స్వియాటెక్ నిరుడు ‘ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది ఇయ‌ర్’ అవార్గు గెలిచి వార్త‌ల్లో నిలిచింది.

ఈ ఏడాది ఆరంభం నుంచి జోరుమీదున్న స్వియాటెక్ నంబ‌ర్ 1 ర్యాంకుకు ఎగ‌బాకింది. ఈ సీజ‌న్‌లో స్వియాటెక్‌ రికార్డు స్థాయిలో ఆరు వ‌ర‌ల్డ్ టూర్ టైటిళ్లు గెలిచింది. ఈ సీజ‌న్‌లో 79 మ్యాచ్‌లు ఆడిన ఆమె 68 విజ‌యాలు న‌మోదు చేసింది. సూప‌ర్ ఫామ్‌తో రెండోసారి డ‌బ్ల్యూటీఏ ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది ఇయ‌ర్ అవార్డు అందుకుంది.

2023 Player of the Year 👏

World No.1 @iga_swiatek has been voted as the WTA Player of the Year for the second year in a row! Winning a tour-leading six titles. pic.twitter.com/KNCaRXqkrM

— wta (@WTA) December 11, 2023