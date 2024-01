Steve Smith: స్మిత్‌ గనక ఓపెనింగ్‌ చేస్తే లారా రికార్డు ఖతమే అంటున్న ఆసీస్‌ మాజీ సారథి

January 8, 2024 / 07:04 PM IST

Steve Smith: ఆస్ట్రేలియా దిగ్గజ ఓపెనర్‌ డేవిడ్‌ వార్నర్‌ టెస్టులకు రిటైర్మెంట్‌ ప్రకటించిన నేపథ్యంలో ఆ స్థానాన్ని భర్తీ చేసే ఆటగాడు ఎవరు..? అన్నది ప్రస్తుతం ఆసీస్‌ క్రికెట్‌లో హాట్‌ టాపిక్‌గా మారింది. టెస్టులలో ఉస్మాన్‌ ఖవాజాతో కలిసి ఇన్నింగ్స్‌ ఓపెన్‌ చేయడానికి గాను కామెరూన్‌ బాన్‌క్రాఫ్ట్‌, మార్కస్‌ హరిస్‌, కామెరూన్‌ గ్రీన్‌ల పేర్లు వినపడుతున్నాయి. తాజాగా స్టీవ్‌ స్మిత్‌ కూడా.. ‘అవకాశమొస్తే నేనూ ఓపెన్‌ చేస్తా’ అని కర్చీప్‌ వేసుకున్న నేపథ్యంలో ఈ చర్చ మరింత రసవత్తరంగా సాగుతోంది. స్మిత్‌ కామెంట్స్‌ చేశాక ఆసీస్‌ మాజీ సారథి మైకేల్‌ క్లార్క్‌ స్పందిస్తూ.. వార్నర్‌ ఓపెనింగ్‌ ప్లేస్‌ను భర్తీ చేయడానికి స్మిత్‌ సరైనోడని అభిప్రాయపడ్డాడు. స్మిత్‌ గనక ఓపెనింగ్‌ చేస్తే విండీస్‌ దిగ్గజం బ్రియాన్‌ లారా టెస్టులలో చేసిన 400 పరగుల రికార్డును కూడా బ్రేక్‌ చేస్తాడని ధీమా వ్యక్తం చేశాడు.

ఈఎస్‌పీఎన్‌ పోడ్‌కాస్ట్‌లో క్లార్క్‌ మాట్లాడుతూ… ‘ఒకవేళ అతడు (స్మిత్‌) గనక ఓపెనింగ్‌కు వస్తానంటే వాళ్లు (ఆసీస్‌ టీమ్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌) అందుకు అంగీకారం తెలపాలి. స్మిత్‌ను వద్దనుకుంటే కామెరూన్‌ గ్రీన్‌ను వార్నర్‌ స్థానంలో పంపాలి. కానీ అతడు అందుకు ఒప్పుకుంటే గ్రీన్‌ను నాలుగు లేదా ఆరో స్థానంలో ఆడించాలి…

Michael Clarke said [ On Steve Smith as Test Opener ] :-

“Steve Smith will be the Number one Test Opener in the world in 12 months. And Don’t be surprised if he breaks Brian Lara’s 400 record because he’s that good”. pic.twitter.com/yi98wInoFw

