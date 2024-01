January 30, 2024 / 08:13 PM IST

ICC Under 19 World Cup 2024: దక్షిణాఫ్రికా వేదికగా జరుగుతున్న ఐసీసీ అండర్‌ – 19 వరల్డ్‌ కప్‌లో భారత కుర్రాళ్ల జైత్రయాత్ర కొనసాగుతోంది. ఓటమనేదే లేకుండా ఆడుతున్న భారత్.. సూపర్‌ సిక్స్‌లోనూ ఇరగదీస్తున్నది. గ్రూప్‌ స్టేజ్‌లో ఆడిన మూడు మ్యాచ్‌లలోనూ విజయాలు సొంతం చేసుకున్న భారత్‌.. తాజాగా కివీస్‌తో జరిగిన సూపర్‌ సిక్స్‌ పోరులోనూ జయకేతనం ఎగురవేసింది. సూపర్‌ సిక్స్‌ స్టేజ్‌లో కివీస్‌తో జరిగిన పోరులో మొదట బ్యాటింగ్‌ చేసిన భారత్‌.. 295 పరుగులు చేయగా లక్ష్య ఛేదనలో న్యూజిలాండ్‌.. 81 పరుగులకే కుప్పకూలింది. ఫలితంగా యువ భారత్‌.. 214 పరుగుల భారీ తేడాతో ఘన విజయాన్ని సొంతం చేసుకుంది. భారత బ్యాటర్ ముషీర్‌ ఖాన్‌ (131) సెంచరీతో చెలరేగాడు. బౌలర్లలో సౌమి పాండే 4 వికెట్లు తీశాడు.

ఛేదనలో కివీస్‌ బ్యాటర్లు ఒక్కరు కూడా కనీసం 20 పరుగుల మార్కును చేరుకోలేదు. కెప్టెన్‌ ఆస్కార్‌ జాక్సన్‌ 19 పరుగులతో టాప్‌ స్కోరర్‌గా నిలిచాడు. కివీస్‌ జట్టులో నలుగురు బ్యాటర్లు సున్నా పరుగులకే పరిమితమవగా ముగ్గురు సింగిల్‌ డిజిట్‌ స్కోరు చేశారు. నలుగురు మాత్రమే డబుల్‌ డిజిట్‌ స్కోరు చేశారు.

India were in sensational form in their #U19WorldCup 2024 Super Six fixture against New Zealand 👌#INDvNZ pic.twitter.com/OFqxdsZwh6

