June 12, 2023 / 05:47 PM IST

ICC : టెస్టు చాంపియ‌న్‌షిప్(WTC Final 2023) విజ‌యంతో.. ఐసీసీ ఫైన‌ల్స్‌లో త‌మ‌కు తిరుగులేద‌ని వ‌ర‌ల్డ్ నంబ‌ర్ 1 జ‌ట్టు ఆస్ట్రేలియా(Australia) మ‌రోసారి చాటింది. దాంతో, అన్ని ఫార్మాట్లలో ఐసీసీ ట్రోఫీలు నెగ్గిన తొలి జ‌ట్టుగా ఆస్ట్రేలియా అవ‌త‌రించింది. ఓవ‌ల్(Oval) మైదానంలో సంచ‌ల‌న ఆట‌తో భార‌త్‌ను చిత్తుగా ఓడించింది. ఈ సంద‌ర్భంగా ఆ జ‌ట్టులోని ఐదుగురు సీనియ‌ర్‌ ఆట‌గాళ్లు వ్య‌క్తిగ‌తంగా మ‌రో రికార్డు సాధించారు. అదేంటో తెలుసా..? మూడు ఫార్మాట్లలో ఐసీసీ ట్రోఫీలు నెగ్గిన ఆస్ట్రేలియా జ‌ట్టులో వీరు స‌భ్యులుగా ఉన్నారు. వాళ్లు ఎవ‌రంటే..?

డేవిడ్ వార్న‌ర్(David Warner), స్టీవ్ స్మిత్(Steve Smith), ప్యాట్ క‌మిన్స్‌(Pat Cummins), మిచెల్ స్టార్క్‌(Mitchell Starc), జోష్ హేజిల్‌వుడ్‌(Josh Hazlewood)… ఈ ఐదుగురు.. వ‌న్డే వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్, పొట్టి ప్ర‌పంచ క‌ప్‌, టెస్టు చాంపియ‌న్‌షిప్ గెలిచిన జ‌ట్టులో స‌భ్య‌లు కావ‌డం విశేషం. వీళ్లు మూడు ట్రోఫీలు ప‌ట్టుకొని ఉన్న ఫొటోను ఐసీసీ తాజాగా ట్విట్ట‌ర్‌లో షేర్ చేసింది. దానికి ‘అన్ని ఫార్మాట్ల‌లో సూప‌ర్ స్టార్స్’ అని క్యాప్ష‌న్ పెట్టింది.

All-format superstars 🤩

The only five players to have won ICC @cricketworldcup, @T20WorldCup, and World Test Championship titles 🏆✨#WTC23 pic.twitter.com/baeTQNw4KJ

— ICC (@ICC) June 12, 2023