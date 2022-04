ICC Rankings | ఆసీస్‌ సిరీస్ తర్వాత మెరుగైన పాక్ క్రికెటర్ల ఐసీసీ ర్యాంకులు.. భారత క్రికెటర్లు ఎక్కడున్నారంటే?

April 6, 2022 / 07:39 PM IST

ఆస్ట్రేలియా సిరీస్ తర్వాత పాక్ క్రికెటర్ల ఐసీసీ ర్యాంకులు మెరుగయ్యాయి. ముఖ్యంగా మూడు వన్డేల్లో రెండు సెంచరీలతో అదరగొట్టిన పాక్ ఓపెనర్ ఇమామ్ ఉల్ హక్ ఏడు ర్యాంకులు మెరుగై ఏకంగా మూడో స్థానానికి ఎగబాకాడు. దీంతో ఇప్పటి వరకూ మూడో స్థానంలో ఉన్న టీమిండియా కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ నాలుగో స్థానానికి పడిపోయాడు.

ఈ జాబితాలో పాక్ కెప్టెన్ బాబర్ ఆజమ్ తొలి స్థానంలో కొనసాగుతుండగా.. భారత స్టార్ ప్లేయర్ విరాట్ కోహ్లీ రెండో స్థానంలో ఉన్నాడు. అదే సమయంలో ఆస్ట్రేలియా కెప్టెన్ ఆరోన్ ఫించ్ మూడు స్థానాలు దిగజారి పదో స్థానానికి పడిపోయాడు. ఇక బౌలర్ల విషయానికొస్తే, ఇంగ్లండ్ పేసర్ క్రిస్ వోక్స్ ఒక స్థానం మెరుగై రెండో స్థానానికి చేరగా.. పాక్ స్టార్ పేసర్ షహీన్ షా అఫ్రిది ఏకంగా 8 స్థానాలు మెరుగై 7వ ర్యాంకులో నిలిచాడు.

భారత్ నుంచి జస్‌ప్రీత్ బుమ్రా ఒక్కడే 6వ స్థానంలో ఉండగా.. న్యూజిల్యాండ్ ఎడమ చేతి వాటం పేసర్ ట్రెంట్ బౌల్ట్ తొలి ర్యాంకులో కొనసాగుతున్నాడు. టెస్టు బౌలర్ల జాబితాలో జస్‌ప్రీత్ బుమ్రా ఒక స్థానం మెరుగై మూడో ర్యాంకుకు చేరగా.. షహీన్ అఫ్రిది కూడా ఒక స్థానం మెరుగై ఐదో ర్యాంకులో నిలిచాడు. ఈ జాబితాలో ఆస్ట్రేలియా టెస్టు కెప్టెన్ ప్యాట్ కమిన్స్ అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు.

🔸 Shaheen Afridi continues to climb

🔸 Imam-ul-Haq makes significant gains

Pakistan players make major movements in the @MRFWorldwide ICC Men's Player Rankings for ODIs and Tests after #PAKvAUS series 📈

Details 👉 https://t.co/zoY06jyBJ3 pic.twitter.com/dxVyiF78oK

— ICC (@ICC) April 6, 2022