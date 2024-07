July 18, 2024 / 04:41 PM IST

ICC T20 World Cup | ఇటీవలే ముగిసిన ఐసీసీ టీ20 ప్రపంచకప్‌నకు యూఎస్‌ఏ, వెస్టిండీస్‌ సంయుక్తంగా ఆతిథ్యమిచ్చిన విషయం తెలిసిందే. యూఎస్‌ఏ తొలిసారి ఈ టోర్నీకి ఆతిథ్యమివ్వగా అగ్రరాజ్యంలో క్రికెట్ అభివృద్ధితో పాటు భవిష్యత్‌లో మరిన్ని టోర్నీలను నిర్వహించేందుకు ఈ ఈవెంట్ ఉపయోగపడుతుందని ఐసీసీ భావించింది. ఇందులో భాగంగానే ఈ టోర్నీలోనే హై ఓల్టేజ్‌ మ్యాచ్‌ అయిన భారత్‌, పాకిస్థాన్‌ మ్యాచ్‌నూ అమెరికాలోనే నిర్వహించింది. కానీ వాస్తవ పరిస్థితులు మాత్రం అందుకు పూర్తివిరుద్ధంగా ఉన్నాయి. అమెరికాలో మ్యాచ్‌ల మూలంగా ఐసీసీకి 20 మిలియన్‌ల యూఎస్‌ డాలర్ల (మన కరెన్సీలో సుమారు రూ. 167 కోట్లు) నష్టం వాటిల్లిందని పీటీఐ ఓ కథనంలో తెలిపింది.

అమెరికాలో మొత్తంగా 16 మ్యాచ్‌లు జరుగగా న్యూయార్క్‌లో 8, ఫ్లోరిడా, టెక్సాస్‌లో తలా నాలుగు మ్యాచ్‌లను నిర్వహించారు. గ్రూప్‌ దశలో భారత్‌ ఆడిన మ్యాచ్‌లన్నీ ఇక్కడే. దాయాదుల పోరుకు మినహా మిగతా మ్యాచ్‌లన్నింటికీ స్టేడియాలలో ఖాళీ కుర్చీలే దర్శనమిచ్చాయి. భారత్‌ ఆడే మ్యాచ్‌లకైనా ప్రవాస భారతీయులు వచ్చారు గానీ మిగతా మ్యాచ్‌లకైతే చూద్దామన్నా ప్రేక్షకులు కనిపించలేదు. ఐసీసీకి ఇది భారీ నష్టాన్ని మిగిల్చింది.

The ICC lost more than 160cr for hosting the 2024 T20 World Cup in the USA. (TOI). pic.twitter.com/4zhEywCdjL

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) July 18, 2024