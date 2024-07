Bangladesh Protests | ఆందోళనలతో అట్టుడుకుతున్న బంగ్లాదేశ్‌.. మహిళల టీ20 వరల్డ్‌ కప్‌ జరిగేనా?

July 22, 2024 / 05:58 PM IST

Bangladesh Protests | ఈ ఏడాది అక్టోబర్‌ నుంచి జరగాల్సి ఉన్న మహిళల టీ20 ప్రపంచకప్‌నకు బంగ్లాదేశ్‌ ఆతిథ్యాన్ని నిలుపుకుంటుందా? లేక కోల్పోతుందా? అనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. గత రెండు వారాలుగా దేశంలో జరుగుతున్న ఆందోళనలే ఇందుకు కారణం. బంగ్లాదేశ్‌ విముక్తి పోరాటంలో పాల్గొన్నఅమరవీరుల వారసులకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలలో 30 శాతం కోటా ఇవ్వాలని ప్రతిపాదిస్తున్న షేక్‌ హసీనా ప్రభుత్వంపై దేశవ్యాప్తంగా విద్యార్థులు ఆందోళనబాటపట్టడంతో ఆ దేశం అట్టుడుకుతోంది. అధికారిక లెక్కల ప్రకారమే ఇప్పటికే అక్కడ 150 మందికి పైగా మరణించగా సుమారు వెయ్యి మంది దాకా జైలుపాలైనట్టు తెలుస్తోంది.

రోజురోజుకూ ఆందోళనలు ఉధృతమవుతున్న నేపథ్యంలో మరో రెండు నెలల్లో జరగాల్సి ఉన్న మహిళల ప్రపంచకప్‌పై నీలిమబ్బులు కమ్ముకున్నాయి. ఇదే విషయం తాజాగా కొలంబో (శ్రీలంక) వేదికగా జరుగుతున్న ఐసీసీ వార్షిక సమావేశంలోనూ చర్చకు వచ్చినట్టు తెలుస్తోంది. ఇదే విషయమై ఐసీసీ ప్రతినిధి ఒకరు క్రిక్‌బజ్‌తో మాట్లాడుతూ.. ‘మేం అక్కడి పరిస్థితులను నిశితంగా పరిశీలిస్తున్నాం. అయితే ప్రపంచకప్‌ జరిగేందుకు ఇంకా రెండు నెలల సమయముంది. అప్పటివరకు పరిస్థితులు అదుపులోకి వస్తాయని ఆశిస్తున్నాం..’అని తెలిపాడు.

#BREAKING ⚡🇧🇩 – The Bangladesh government imposes a curfew and deploys the army after the protests that took place in the country, killing at least 105 people

Footage of recent violent student uprisings.#SaveBangladeshiStudents pic.twitter.com/OdzQA3sciX

— MH Chronicle (@MHNewsDaily) July 19, 2024