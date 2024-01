Sumit Nagal: భారత టెన్నిస్‌ బాగుపడాలంటే…! నాగల్‌ అభిప్రాయమిదే..

January 16, 2024 / 05:23 PM IST

Sumit Nagal: ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్‌ – 2024లో తొలి రౌండ్‌ విఘ్నాన్ని విజయవంతంగా దాటి రెండో రౌండ్‌కు చేరిన సుమిత్‌ నాగల్‌పై ప్రశంసలు కురుస్తున్నాయి. సోమవారం మెల్‌బోర్న్‌ వేదికగా ముగిసిన పురుషుల తొలి రౌండ్‌లో నాగల్‌.. 6-4, 6-2, 7-6తో కజకిస్తాన్‌కు చెందిన 31వ ర్యాంకర్‌ అలగ్జాండర్‌ బబ్లిక్‌పై విజయం సాధించాడు. తద్వారా సుమారు మూడు దశాబ్దాల తర్వాత సీడెడ్‌ ప్లేయర్‌ను ఓడించిన తొలి భారత టెన్నిస్‌ క్రీడాకారుడిగా నాగల్‌ రికార్డులకెక్కాడు. అయితే మ్యాచ్‌లో గెలిచిన తర్వాత నాగల్‌.. భారత టెన్నిస్‌ స్థితిపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశాడు.

మ్యాచ్‌ ముగిశాక నాగల్‌ను యాంకర్‌ నుంచి ‘భారత టెన్నిస్‌కు మీరు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు..?’ అన్న ప్రశ్న ఎదురైంది. దీనికి అతడు జవాబిస్తూ… ‘మీరు చూస్తే భారత్‌ నుంచి గతంలో గ్రాండ్‌స్లామ్స్‌ ఆడిన సింగిల్స్‌ ప్లేయర్లు చాలా మంది ఉండేవాళ్లు. కానీ గడిచిన కొన్నాళ్లుగా మేం అది మిస్‌ అవుతున్నాం. రాబోయే రోజుల్లో దానిని మార్చాలనే లక్ష్యంతో నేను ఇక్కడ ఉన్నా. నా విజయాల ద్వారా కొంత ప్రభావాన్నైనా చూపాలని అనుకుంటున్నా. తద్వారా సింగిల్స్‌ ఆడేందుకు ఆటగాళ్లు ఆసక్తిచూపుతారు..’ అని అన్నాడు.

