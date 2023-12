West Indies Central Contracts: మాకొద్దు మీ కాంట్రాక్టులు.. విండీస్‌ బోర్డుకు షాకిచ్చిన ముగ్గురు స్టార్‌ క్రికెటర్లు

December 11, 2023 / 03:13 PM IST

West Indies Central Contracts: వెస్టిండీస్‌ స్టార్‌ క్రికెటర్లు నికోలస్‌ పూరన్‌, జేసన్‌ హోల్డర్‌, కైల్‌ మేయర్స్‌లు కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. తమకు వెస్టిండీస్‌ క్రికెట్‌ బోర్డు అందజేసే కాంట్రాక్టులు అవసరం లేదని తేల్చి చెప్పారు. కాంట్రాక్టులను తిరస్కరించిన పూరన్‌, హోల్డర్‌, మేయర్‌లు వచ్చే ఏడాది అమెరికాతో పాటు స్వదేశంలో జరగాల్సి ఉన్న టీ20 వరల్డ్‌ కప్‌కు మాత్రం అందుబాటులో ఉంటామని బోర్డుకు తెలియజేశారు. ఫ్రాంచైజీ క్రికెట్‌లో ఆడే ఈ స్టార్‌ ప్లేయర్లు.. దేశానికంటే లీగ్‌ క్రికెట్‌కే ఎక్కువ ప్రాధాన్యతనిచ్చారు.

డిసెంబర్‌ 10న క్రికెట్‌ వెస్టిండీస్‌ సెంట్రల్‌ కాంట్రాక్టులను ప్రకటించింది. పురుషుల క్రికెట్‌లో 14 మంది, మహిళల క్రికెట్లో 15 మందికి కాంట్రాక్టులను అందజేసింది. పురుషుల క్రికెట్‌లో గుడకేశ్‌ మోటీ, కీసీ కార్టీ, తేజ్‌నారాయణ్‌ చందర్‌పాల్‌, అలిక్‌ అథనాజ్‌లు కొత్తగా కాంట్రాక్టులను దక్కించుకోగా మహిళల జాబితాలో జైడా జేమ్స్‌, గ్రిమ్మండ్‌లకూ అవకాశం దక్కింది.

West Indies’ former captains Nicholas Pooran and Jason Holder – along with Kyle Mayers – have declined the offer of central contracts

They will be available for selection for all T20Is though pic.twitter.com/aBENMoaJOr

