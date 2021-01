మెల్‌బోర్న్‌: టీమిండియా హిట్‌మ్యాన్ రోహిత్ శ‌ర్మ చాలా రోజుల త‌ర్వాత బ్యాట్ ప‌ట్టుకున్నాడు. నెట్స్‌లో అత‌డు బ్యాటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న వీడియోను బీసీసీఐ ట్విట‌ర్‌లో పోస్ట్ చేసింది. హిట్‌మ్యాన్ షో మొద‌లు కాబోతోంది అని ఈ సంద‌ర్భంగా బోర్డు కామెంట్ చేసింది. గాయం కార‌ణంగా టీ20, వ‌న్డే సిరీస్‌ల‌తోపాటు రెండు టెస్ట్‌ల‌కు దూర‌మైన రోహిత్ శ‌ర్మ‌.. ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్న టీమ్‌తో ఈ మ‌ధ్యే క‌లిశాడు. రెండో టెస్ట్ విజ‌యం త‌ర్వాత న్యూ ఇయ‌ర్ ఈవ్ సంద‌ర్భంగా టీమ్ అంతా హాలిడేను ఎంజాయ్ చేస్తుంటే.. రోహిత్ మాత్రం ఫీల్డ్‌లో చెమ‌టోడ్చాడు. అటు మిగ‌తా టీమ్ కూడా రెండు రోజుల త‌ర్వాత మ‌ళ్లీ ఫీల్డ్‌లో ప్రాక్టీస్ మొద‌లుపెట్టింది. ఈ వీడియోను కూడా బీసీసీఐ ట్విట‌ర్‌లో పోస్ట్ చేస్తూ.. హౌ ఈజ్ ద‌ట్ జోష్ అని కామెంట్ చేసింది. ఈ నెల 7న ఆస్ట్రేలియాతో మూడో టెస్ట్ జ‌ర‌గ‌నుంది.



The wait is over!



The Hitman @ImRo45 show is about to unfold.???????? #TeamIndia pic.twitter.com/DdagR1z4BN