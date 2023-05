May 18, 2023 / 09:21 PM IST

IPL 2023 : సొంత గ‌డ్డ‌పై స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్ బ్యాట‌ర్లు దంచారు. ఫామ్‌లో ఉన్న‌ హెన్రిచ్ క్లాసెన్(104 : 49 బంతుల్లో 8 ఫోర్లు, 6 సిక్స్‌ల‌తో)సెంచ‌రీతో చెల‌రేగాడు. ఈ సీజ‌న్‌లో శ‌త‌కం బాదిన రెండో హైద‌రాబాద్ ఆటాగాడిగా రికార్డు క్రియేట్ చేశాడు. హ్యారీ బ్రూక్(27 నాటౌట్‌) రాణించాడు. దాంతో, హైద‌రాబాద్ 5 వికెట్ల న‌ష్టానికి 186 ప‌రుగులు చేసింది. సిరాజ్ వేసిన 20వ‌ ఓవ‌ర్లో ఆఖ‌రి బంతికి గ్లెన్ ఫిలిఫ్స్(5) ఔట‌య్యాడు. అత‌ను కొట్టిన బంతిని బౌండ‌రీ వ‌ద్ద పార్నెల్ అందుకున్నాడు. హ్యారీ బ్రూక్(27) నాటౌట్‌గా నిలిచాడు.

CENTURY for Heinrich Klaasen 👏💪🔥

He lights up the Hyderabad sky with a scintillating 💯

Take a bow, Klaasen!#TATAIPL #SRHvRCB pic.twitter.com/VVmRcPvaKd

— IndianPremierLeague (@IPL) May 18, 2023