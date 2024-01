Sandeep Lamichhane: ఆరోజు రాత్రి నన్ను రెండుసార్లు రేప్‌ చేశాడు.. సందీప్‌ లమిచానె రేప్‌ బాధితురాలి షాకింగ్‌ కామెంట్స్‌

January 13, 2024 / 06:47 PM IST

Sandeep Lamichhane: నేపాల్‌ క్రికెటర్‌ సందీప్‌ లమిచానె అత్యాచారం కేసులో దోషిగా తేలి 8 ఏండ్ల జైలు శిక్ష ఎదుర్కున్న విషయం తెలిసిందే. రెండేండ్ల క్రితం 17 ఏండ్ల బాలికను రేప్‌ చేసిన కేసులో అతడికి ఇటీవలే ఖాట్మాండ్‌లోని ఓ కోర్టు శిక్ష విధించింది. లమిచానెకు శిక్ష ఖరారు అయ్యాక బాధితురాలు తొలిసారి స్పందించింది. రెండేండ్లుగా తాను నరకం చూస్తున్నానని తెలిపిన ఆమె.. అత్యాచారం జరిగిన రోజు నాటి ఘటనపై సంచలన విషయాలు వెల్లడించింది.

‘ది క్వింట్‌’కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో బాధితురాలు మాట్లాడుతూ… ‘సందీప్‌తో నేను 2022 ఆగస్టు 17న స్నాప్‌చాట్‌ ద్వారా తొలిసారి కనెక్ట్‌ అయ్యాను. అప్పట్నుంచి మేం రోజూ మాట్లాడుకున్నాం. ఎక్కువగా మా జీవితాల గురించిన చర్చే అందులో ఉండేది. నేను నా జీవితంలో ఎదుర్కున్న కష్టాలను అతడితో చెప్పుకునేదానిని. అతడు నాపై జాలి చూపించేవాడు. సందీప్‌ ప్రతిసారి నన్ను కలవాలని ఉందని చెప్పేవాడు. కొన్నిసార్లు కలిసేందుకు ఒత్తిడి తెచ్చాడు. చివరికి ఆ నెలలో 21న మేం కలవాల్సి వచ్చింది. తాను ఆ తర్వాత రోజు కరేబియన్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌ (సీపీఎల్‌), బిగ్‌ బాష్‌ లీగ్‌ యాక్షన్‌ కోసం వెళ్తున్నానని చెప్పి నన్ను కలిసేందుకు ఒప్పించాడు…

Sandeep Lamichhanne sentenced to 8 years of jail in Rape case😶 #SandeepLamichhane pic.twitter.com/WltayxUyFH

సందీప్‌ చాలా కోపిష్టి అని ఇగో ఎక్కువని నేను విన్నాను. కానీ అతడిని కలిసేందుకు నేను నిరాకరించలేదు. ఆ రోజు (21) మధ్యాహ్నం నాకు ఒక టీమ్‌ మేట్‌ నెంబర్‌ నుంచి కాల్‌ వచ్చింది. ఖాట్మాండుకు సమీపంలోని నాగర్‌కోట్‌ (ఖాట్మాండుకు 32 కిలోమీటర్ల దూరం) లో కలుసుకుందామని చెప్పాడు. అదే రోజు సాయంత్రం నన్ను కార్లో తీసుకెళ్లాడు. కానీ నన్ను ఎక్కడికి తీసుకెళ్లుతున్నాదనేది మాత్రం చెప్పలేదు. నేను ఇంతవరకూ అక్కడికి వెళ్లలేదు. రాత్రి అయ్యే సమయానికి మేం అక్కడికి చేరుకున్నాం. మేం వెళ్లిన హోటల్‌ గదిలో ఏసీ పనిచేయలేదు. దాంతో అతడు మరో రూమ్‌కు వెళ్దామని బలవంతపెట్టాడు. నేను మాత్రం అక్కడే ఉంటానని చెప్పాను. సందీప్‌ వేరే రూమ్‌కు వెళ్లాడు. నేను అక్కడే ఉన్న బెడ్ మీద పడుకున్నా. తిరిగి ఆ రూమ్‌కొచ్చిన అతడు నన్ను అభ్యంతరకంగా తాకాడు. నేను దానికి ఒప్పుకోలేదు. దీంతో అతడు నాపై అత్యాచారానికి ఒడిగట్టాడు. నా జట్టు పట్టుకుని ఈడ్చాడు. నాకు నచ్చని పనులు చేయమని బలవంతపెట్టాడు. నేను ఏడుస్తూనే ఉన్నా. ఆ రోజు రాత్రి నన్ను రెండుసార్లు రేప్‌ చేశాడు…’అని చెబుతూ కన్నీరుమున్నీరయ్యింది.

A jail sentence for Sandeep Lamichhane for rape, and arrest of Ram Bahadur Bomjan in case of a minor’s rape and disappearance of four people .

It has been a good week, Nepal.

— Paavan Mathema (@paavan11) January 10, 2024