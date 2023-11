November 4, 2023 / 11:36 AM IST

ODI World Cup 2023 : ప‌వ‌ర్ ప్లేలో జోరు కొన‌సాగించిన‌ న్యూజిలాండ్‌కు షాక్‌. ఓపెన‌ర్ డెవాన్ కాన్వే(35)ను హ‌స‌న్ అలీ వెనక్కి పంపాడు. 11వ ఓవ‌ర్ చివ‌రి బంతికి రిజ్వాన్ క్యాచ్ ప‌ట్ట‌డంతో కాన్వే వెనుదిరిగాడు. దాంతో, అలీ వ‌న్డేల్లో 100 వికెట్ల మైలురాయికి చేరువ‌య్యాడు. కాన్వే ఔట్ కావ‌డంతో తొలి వికెట్‌కు 68 ప‌రుగుల భాగ‌స్వామ్యానికి తెర‌ప‌డింది. కేన్ విలియ‌మ్స‌న్ (11) ర‌చిన్ ర‌వీంద్ర‌(31) ఆడుతున్నారు. 13 ఓవ‌ర్ల‌కు కివీస్ స్కోర్.. 82/1.

