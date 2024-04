April 16, 2024 / 10:44 PM IST

KKR vs RR : కోల్‌క‌తా పేసర్ల ధాటికి రాజ‌స్థాన్ రాయ‌ల్స్ బ్యాట‌ర్లు వ‌రుస పెట్టి పెవిలియ‌న్‌కు క్యూ క‌డుతున్నారు. 47 ర‌న్స్‌కే య‌శ‌స్వీ జైస్వాల్(19), కెప్టెన్ సంజూ శాంస‌న్(12)లు పెవిలియ‌న్ చేర‌గా.. ఆప‌ద్భాంద‌వుడు రియాన్ ప‌రాగ్ (34) సైతం ఔటయ్యాడు. హ‌ర్షిత్ రానా ఓవ‌ర్‌లో ప‌రాగ్ మిడాఫ్‌లో భారీ షాట్ ఆడి ర‌స్సెల్ చేతికి చిక్కాడు.

