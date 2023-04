April 23, 2023 / 07:48 PM IST

IPL 2023 : ప‌ద‌హారో సీజ‌న్ ఐపీఎల్‌లో మ‌రో హారాహోరి పోరు అభిమానుల‌ను అల‌రించింది. సొంత గ్రౌండ్‌లో రాయ‌ల్ చాలెంజ‌ర్స్ బెంగ‌ళూరు గ‌ర్జించింది. ఆఖ‌రి ఓవ‌ర్ వ‌ర‌కు ఉత్కంఠ రేపిన మ్యాచ్‌లో కోహ్లీ సేన టేబుల్ టాప‌ర్ రాజ‌స్థాన్ రాయ‌ల్స్‌ను ఓడించింది. బౌలర్లు విజృంభించ‌డంతో రాజ‌స్థాన్‌పై 7 ప‌రుగుల తేడాతో గెలిచింది. కెప్టెన్ ఫాఫ్ డూప్లెసిస్(62), గ్లెన్ మ్యాక్స్‌వెల్(77) అర్థ శ‌త‌కంతో చెల‌రేగడంతో భారీ స్కోర్ చేసింది. ఆ త‌ర్వాత సంజూ శాంస‌న్ బృందాన్ని 182 ప‌రుగుల‌కే క‌ట్ట‌డి చేసింది.

హ‌ర్ష‌ల్ ప‌టేల్ వేసిన ఆఖ‌రి ఓవ‌ర్‌లో రాజ‌స్థాన్ విజ‌యానికి 20 ప‌రుగులు అవ‌స‌ర‌మ‌య్యాయి. మొద‌టి బంతికి అశ్విన్(12) బౌండరీ కొట్టాడు. రెండో బ‌తికి రెండు ర‌స్ వ‌చ్చాయి. మూడో బంతికి ఫోర్. నాలుగో బంతికి అశ్విన్ క్యాచ్ ఔట‌య్యాడు. ఐదో బంతికి సింగిల్ వ‌చ్చింది. ఆఖ‌రి బంతికి 9 ర‌న్స్ కావాలి. ధ్రువ్ జురెల్(33) సింగిల్ తీశాడు. దాంతో ఆర్సీబీ 7 ప‌రుగుల తేడాతో గెలుపొందింది.

లక్ష్య ఛేద‌న‌లో రాజస్థాన్‌కు తొలి ఓవ‌ర్‌లోనే షాక్ త‌గిలింది. విధ్వంస‌క ఓపెన‌ర్ జోస్ బ‌ట్ల‌ర్(0)ను సిరాజ్ బౌల్డ్ చేశాడు. మ‌రో ఓపెన‌ర్ య‌శ‌స్వీ జైస్వాల్(47) , దేవ్‌ద‌త్ ప‌డిక్క‌ల్(52) రెండో వికెట్‌కు 99 ప‌రుగులు చేశారు. హ‌ర్ష‌ల్ ప‌టేల్ స్లోవ‌ర్ డెలివ‌రీతో య‌శ‌స్వీని బోల్తా కొట్టించాడు. ఆ త‌ర్వాత సంజూ శాంస‌న్(22) ఉన్నంత సేపు ధాటిగా ఆడాడు. షిమ్ర‌న్ హెట్‌మెయిర్(3) విఫ‌ల‌మ‌య్యాడు. ధ్రువ్ జురెల్(33), అశ్విన్() ధ‌నాధ‌న్ ఆడినా జ‌ట్టును గెలిపించ‌లేక‌పోయారు. ఆర్సీబీ బౌల‌ర్ల‌లో హ‌ర్ష‌ల్ ప‌టేల్ మూడు వికెట్లు తీశాడు. సిరాజ్, డేవిడ్ విల్లేకు ఒక్కో వికెట్ ద‌క్కింది.

