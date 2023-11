Haris Rauf: వరల్డ్ కప్ చరిత్రలోనే హరీస్ రౌఫ్ చెత్త రికార్డు.. పాక్ బ్యాటర్లూ అన్ని రన్స్ చేయలే..!

November 11, 2023 / 07:07 PM IST

Haris Rauf: 48 ఏండ్ల వన్డే వరల్డ్‌ కప్‌ చరిత్రలో పాకిస్తాన్‌ పేసర్‌ హరీస్‌ రౌఫ్‌ అత్యంత చెత్త రికార్డు మూటగట్టుకున్నాడు. ప్రపంచంలో ఏ బౌలర్‌ కూడా కోరుకోని విధంగా టోర్నీలో అత్యధిక పరుగులు సమర్పించుకున్న బౌలర్‌గా నిలిచాడు. ఈ మెగా టోర్నీలో భారీగా రన్స్‌ సాధిస్తున్న రోహిత్‌ శర్మ, డేవిడ్‌ వార్నర్‌, గ్లెన్‌ మ్యాక్స్‌వెల్‌ వంటి బ్యాటర్లకు కూడా సాధ్యం కాని విధంగా 500 పరుగులు సమర్పించుకున్నాడు. వన్డే ప్రపంచకప్‌లో ఇంగ్లండ్‌తో ఈడెన్‌ గార్డెన్ వేదికగా ఇంగ్లండ్‌తో జరుగుతున్న మ్యాచ్‌ కలుపుకుని మొత్తంగా 9 మ్యాచ్‌లలో ఏకంగా 533 పరుగులు ఇచ్చుకున్నాడు. వరల్డ్‌ కప్‌ చరిత్రలో ఒక ఎడిషన్‌లో ఇన్ని పరుగులిచ్చిన బౌలర్‌ హరీస్‌ రౌఫ్‌ మాత్రమే..

పాకిస్తాన్‌ ప్రధాన బౌలర్లలో ఒకడిగా ఉన్న రౌఫ్‌.. ఈ టోర్నీలో ధారాళంగా పరుగులిచ్చుకున్నాడు. తొమ్మిది మ్యాచ్‌లలో రౌఫ్‌ ఇచ్చిన పరుగుల జాబితా చూస్తే.. నెదర్లాండ్స్‌పై 9 ఓవర్లు వేసి 43 రన్స్‌ ఇచ్చాడు. ఆ తర్వాత వరుసగా శ్రీలంకపై 64, ఇండియాపై 43, ఆస్ట్రేలియాపై 83, అఫ్గానిస్తాన్‌పై 53, సౌతాఫ్రికాపై 62, బంగ్లాదేశ్‌పై 36, న్యూజిలాండ్‌పై 85 పరుగులిచ్చిన రౌఫ్‌.. ఇంగ్లండ్‌తో కోల్‌కతాలో పది ఓవర్లలో 64 రన్స్‌ ఇచ్చాడు. తద్వారా గతేడాది 2019లో అదిల్‌ రషీద్‌ (526) రికార్డును చెరిపేశాడు.

వరల్డ్‌ కప్‌ ఎడిషన్‌లో అత్యధిక పరుగులిచ్చిన బౌలర్లు

హరీస్‌ రౌఫ్‌ (533 – 2023)

అదిల్‌ రషీద్‌ (526 – 2019 )

దిల్షాన్‌ మధుశంక (525 – 2023)

మిచెల్‌ స్టార్క్‌ (502 – 2019)

ముస్తాఫిజుర్‌ రెహ్మాన్‌ (484 – 2019)

షాహిన్‌ అఫ్రిది (481 – 2023)

