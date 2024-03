March 25, 2024 / 02:53 PM IST

ముంబై: గుజ‌రాత్ టైటాన్స్‌తో జ‌రిగిన థ్రిల్లింగ్ ఐపీఎల్(IPL 2024) మ్యాచ్‌లో ముంబై ఆరు ప‌రుగులు తేడాతో ఓట‌మి చెందిన విష‌యం తెలిసిందే. అయితే గ‌తంలో గుజరాత్ జ‌ట్టుకు కెప్టెన్‌గా ఉన్న హార్ధిక్ పాండ్యా ఈ సీజ‌న్‌లో.. ముంబై ప‌గ్గాలు చేప‌ట్టాడు. ఇక రోహిత్ శ‌ర్మ మాత్రం కేవ‌లం పూర్తి స్థాయి బ్యాట‌ర్‌గా ముంబై జ‌ట్టుకు బ‌రిలో దిగాడు. అయితే ఆదివారం టైటాన్స్‌తో మ్యాచ్ జ‌రుగుతున్న స‌మ‌యంలో.. ఓ ఆస‌క్తిక‌ర సంఘ‌ట‌న చోటుచేసుకున్న‌ది. ఫీల్డింగ్‌ను సెట్ చేస్తున్న కెప్టెన్ హార్దిక్‌.. ఆ జోష్‌లోనే మాజీ కెప్టెన్ రోహిత్ శ‌ర్మ‌కు ఫీల్డింగ్ ఆదేశాలు ఇచ్చాడు. హార్దిక్ సంకేతం ఇస్తున్న స‌మ‌యంలో.. హిట్‌మ్యాన్ రోహిత్ కొంత స‌ర్‌ప్రైజ్‌కు లోన‌య్యాడు. బౌండరీ రోప్ వ‌ద్ద‌కు వెళ్లాలంటూ రోహిత్‌కు ఆదేశాలు ఇచ్చాడు. హార్దిక్ త‌న‌కేనా ఆదేశాలు ఇస్తున్నాడా అన్న రీతిలో రోహిత్ కాసేపు స్ట‌న్ అయ్యాడు. ఆ త‌ర్వాత హార్దిక్ చెప్పిన‌ట్లే బౌండ‌రీ లైన్ దిశ‌గా రోహిత్ ప‌రుగెత్తాడు. ఆ ఘ‌ట‌న‌కు చెందిన వీడియో ఒక‌టి ప్ర‌స్తుతం వైర‌ల్ అవుతోంది.

NO HATE TO HARDIK, BUT IT HURTS WATCHING ROHIT LIKE THIS💔#RohitSharma𓃵 #HardikPandya pic.twitter.com/9pw8X3IEKG

— Krati Saini (@_kratisaini) March 25, 2024