May 12, 2023 / 05:26 PM IST

Harbhajan Singh : భార‌త జ‌ట్టుకు ఎంపికవ్వాలంటే దేశవాళీలో రాణించాలి. లేదంటే ఇండియ‌న్ ప్రీమియ‌ర్ లీగ్‌(IPL)లో మెరుపులు మెరిపించాలి. అప్పుడే సెల‌క్ట‌ర్ల దృష్టిలో ప‌డ‌తారు. రాజ‌స్థాన్ రాయల్స్(Rajasthan Royals) ఓపెన‌ర్ య‌శ‌స్వీ జైస్వాల్(Yashasvi Jaiswal) ఇప్పుడ‌దే చేస్తున్నాడు. ఐపీఎల్ 16వ సీజ‌న్‌లో సంచ‌ల‌న ఆట తీరుతో క్రికెట్ పండితులను ఆశ్చ‌ర్య‌ప‌రుస్తున్నాడు. భీక‌ర ఫామ్‌లో ఉన్న ఈ యంగ్‌స్ట‌ర్‌పై మాజీ క్రికెట‌ర్ హ‌ర్భ‌జన్ సింగ్(Harbhajan Singh) ప్ర‌శంస‌లు కురిపించాడు. అత‌ను టీమిండియా త‌లుపు త‌ట్ట‌డం లేద‌ని, తలుపు బ‌ద్ధ‌లు కొడుతున్నాడ‌ని అన్నాడు. అంతేకాదు య‌శ‌స్వీని వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌లో ఆడించాల‌ని అత‌ను సెల‌క్ట‌ర్ల‌కు సూచించాడు.

’21 ఏళ్ల య‌శ‌స్వీలో అద్భుత‌మైన టాలెంట్ ఉంది. అత‌డు అవ‌కాశం కోసం టీమిండియా తలుపు త‌ట్టడం లేదు. బ‌ద్ధ‌లు కొడుతున్నాడు. ఉప్పెన‌లా విరుచుకుప‌డుతున్నాడు’ అని భ‌జ్జీ తెలిపాడు. అండ‌ర్ -19 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ హీరో య‌శ‌స్వీ ఈ సీజ‌న్ ఆరెంజ్ క్యాప్ రేసులో ఉన్నాడు. అత్య‌ధిక ప‌రుగుల(11 ఇన్నింగ్స్‌ల్లో 574 ర‌న్స్‌) వీరుల జాబితాలో రెండో స్థానంలో నిలిచాడు. రాయ‌ల్ చాలెంజ‌ర్స్ బెంగ‌ళూరు కెప్టెన్ ఫాఫ్ డూప్లెసిస్ 576 ప‌రుగుల‌తో మొద‌టి ప్లేస్‌లో ఉన్నాడు. అత‌డు ఈ లీగ్‌లో ముంబై ఇండియ‌న్స్ మీద సెంచ‌రీతో చెల‌రేగిన అత‌ను నిన్న రాత్రి కోల్‌క‌తాపై వేగ‌వంత‌మైన హాఫ్ సెంచ‌రీ కొట్టాడు. 13 బంతుల్లోనే ఫిఫ్టీ కొట్టి కేఎల్ రాహుల్ రికార్డును బ్రేక్ చేశాడు.

