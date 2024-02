February 20, 2024 / 05:34 PM IST

Rishabh Pant | ఐపీఎల్‌ -17 సీజన్‌ షెడ్యూల్‌ కోసం వేచి చూస్తున్న భారత క్రికెట్‌ అభిమానులకు డబుల్‌ హ్యపీ న్యూస్‌ అందనుంది. త్వరలోనే ఈ లీగ్‌ 17వ సీజన్‌ షెడ్యూల్‌ విడుదలవనుండగా.. సుమారు ఏడాదిన్నరగా గాయం కారణంగా క్రికెట్‌కు దూరమైన యువ వికెట్‌ కీపర్‌ రిషభ్‌ పంత్‌ రీఎంట్రీ ఇవ్వనున్నాడు. 2022 డిసెంబర్‌ 30న ఢిల్లీ నుంచి ఉత్తరాఖండ్‌ వెళ్తున్న పంత్‌.. కారు డివైడర్‌కు ఢీకొట్టడంతో తీవ్ర గాయాలపాలైన విషయం విదితమే. ఆస్పత్రి నుంచి డిశ్చార్జి అయిన పంత్‌.. ప్రస్తుతం బెంగళూరులోని జాతీయ క్రికెట్‌ అకాడమీ (ఎన్‌సీఏ)లో రిహబిటేషన్‌ పొందుతున్నాడు. దాదాపు పూర్తి ఫిట్నెస్‌ సాధించిన ఈ ఉత్తరాఖండ్‌ కుర్రాడు.. ఆలూరు (ఎన్‌సీఏ సెంటర్‌) లో వార్మప్‌ గేమ్స్‌ కూడా ఆడటం మొదలుపెట్టాడు.

సుమారు ఏడాదిన్నర తర్వాత క్రికెట్‌ ఆడుతున్న పంత్‌.. ఆలూరులో నిర్వహించిన వార్మప్‌ గేమ్‌లో చురుకుగా కదిలినట్టు ఎన్‌సీఏ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. అతడు ఐపీఎల్‌-17లో కమ్‌బ్యాక్‌ ఇచ్చేందుకు సిద్ధమవుతున్నాడని ఎన్‌సీఏ పరోక్షంగా హింట్‌ ఇచ్చింది. 26 ఏండ్ల పంత్‌.. ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌కు 2022 సీజన్‌ దాకా ఆ జట్టుకు సారథిగా వ్యవహరించిన విషయం తెలిసిందే.

Major updates on Rishabh Pant: [Cricbuzz]

– Actively involved in warm up games in Alur.

– Showing positive signs on recovery.

– Set to return as pure Batter in IPL 2024. pic.twitter.com/DLFPZwz6wR

— Johns. (@CricCrazyJohns) February 20, 2024