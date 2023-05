May 7, 2023 / 11:24 PM IST

IPL 2023 : ఉత్కంఠ పోరులో స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్ విజ‌యం సాధించింది. అంద‌రూ స‌మిష్టిగా ఆడ‌డంతో రాజ‌స్థాన్ రాయ‌ల్స్‌పై 4 వికెట్ల తేడాతో గెలుపొందింది. అభిషేక్ శ‌ర్మ(55) హాఫ్ సెంచ‌రీ.. గ్లెన్ ఫిలిఫ్స్(25) హ్యాట్రిక్ సిక్స‌ర్ల మోతతో ల‌క్ష్యాన్ని క‌రిగించారు. అబ్దుల్ స‌మ‌ద్(17) ఆఖ‌రి బంతికి సిక్స్ కొట్ట‌డంతో హైద‌రాబాద్ ఫ్యాన్స్ సంబురాల్లో మునిగిపోయారు. నాలుగో విజ‌యంతో మ‌ర‌క్రం సేన పాయింట్ల ప‌ట్టిక‌లో 9వ స్థానంలో నిలిచింది.

సందీప్ శ‌ర్మ వేసిన 20వ ఓవ‌ర్లో తొలి బంతికి అబ్దుల్ స‌మ‌ద్(17) రెండు ర‌న్స్ తీశాడు. రెండో బంతికి సిక్స్ కొట్టాడు. మూడో బాల్‌కు రెండు ప‌రుగులు వ‌చ్చాయి. నాలుగో బాల్‌కు సింగిల్. ఐదో బంతికి జాన్‌సెన్(2) ఒక్క ర‌న్ తీశాడు. ఆఖ‌రి బంతికి 5 ప‌రుగులు అవ‌స‌ర‌మ‌య్యాయి. కానీ సందీప్ శ‌ర్మ నో బాల్ వేశాడు. ఫ్రీ హిట్ వ‌చ్చింది. ఆఖ‌రి బంతికి స‌మ‌ద్ సిక్స్ కొట్టాడు. దాంతో, హైద‌రాబాద్ 4 వికెట్ల తేడాతో గెలిచింది.

WHAT. A. GAME 😱😱

Abdul Samad wins it for the @SunRisers as he hits a maximum off the final delivery. #SRH win by 4 wickets.

Scorecard – https://t.co/1EMWKvcgh9 #TATAIPL #RRvSRH #IPL2023 pic.twitter.com/yh0WVMEbOz

— IndianPremierLeague (@IPL) May 7, 2023