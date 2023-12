December 8, 2023 / 03:56 PM IST

Glenn Maxwell: గురువారం నుంచి బ్రిస్బేన్‌ వేదికగా మొదలైన బిగ్‌బాష్‌ లీగ్‌ (బీబీఎల్‌) లో మెల్‌బోర్న్‌ స్టార్స్‌కు ఊహించని షాక్‌ తాకింది. మెల్‌బోర్న్‌ స్టార్స్‌ సారథి, ఆసీస్‌ ఆల్‌ రౌండర్‌ గ్లెన్‌ మ్యాక్స్‌వెల్‌ గాయపడటంతో అతడు ఆ జట్టు ఆడబోయే తర్వాతి మ్యాచ్‌ నుంచి తప్పుకున్నాడు. ఈ విషయాన్ని ఆ జట్టు అధికారిక ట్విటర్‌ ఖాతాలో వెల్లడించింది. బీబీఎల్‌లో భాగంగా మెల్‌బోర్న్‌ స్టార్స్‌.. ఈనెల 11న పెర్త్‌ స్కాచర్స్‌తో రెండో మ్యాచ్‌ ఆడనుంది.

మ్యాక్స్‌వెల్‌ గైర్హాజరీపై మెల్‌బోర్న్‌ స్టార్స్‌ ఎక్స్‌ (ట్విటర్) ఖాతా వేదికగా స్పందిస్తూ.. ‘మెల్‌బోర్న్‌ స్టార్స్‌ సారథి గ్లెన్‌ మ్యాక్స్‌వెల్‌ బుధవారం పెర్త్‌ స్కాచర్స్‌తో జరుగనున్న మ్యాచ్‌కు మోచేతి గాయం కారణంగా దూరమయ్యాడు. అతడి ఆరోగ్య పరిస్థితిపై మేం అప్డేట్స్‌ అందజేస్తాం’ అని పేర్కొంది.

Injury Update: Glenn Maxwell has been ruled out of Wednesday’s clash against the Perth Scorchers after injuring his forearm muscle. We’ll provide further updates as his recovery progresses. pic.twitter.com/mBkIfe5azm

— Melbourne Stars (@StarsBBL) December 8, 2023