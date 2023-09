September 24, 2023 / 06:19 PM IST

IND vs AUS : ఇండోర్ స్టేడియంలో జ‌రుగుతున్న రెండో వ‌న్డేలో భార‌త బ్యాట‌ర్లు(Indian Batters) ఆకాశ‌మే హద్దుగా ఆడారు. బ్యాటింగ్‌కు అనుకూలించిన‌ పిచ్‌పై ఓపెన‌ర్ శుభ్‌మ‌న్ గిల్‌(104), శ్రేయ‌స్ అయ్య‌ర్(105) సెంచ‌రీల‌తో చెల‌రేగారు. ఆ త‌ర్వాత వ‌చ్చిన సూర్య‌కుమార్ యాద‌వ్(72 నాటౌట్), కెప్టెన్ కేఎల్ రాహుల్(52 ) దంచి కొట్టారు. దాంతో, టీమిండియా 5 వికెట్ల న‌ష్టానికి 399 ప‌రుగులు చేసింది. వ‌న్డే ఫార్మాట్‌లో ఆస్ట్రేలియాపై టీమిండియాకు ఇదే అత్య‌ధిక స్కోర్ కావ‌డం విశేషం.

టాస్ గెలిచిన ఆసీస్ కెప్టెన్ స్టీవ్ స్మిత్(Steve Smith) బౌలింగ్ తీసుకున్నాడు. అత‌డి అంచ‌నాల‌ను నిజం చేస్తూ కంగారు బౌల‌ర్లు ఆదిలోనే ఓపెన‌ర్ రుతురాజ్ గైక్వాడ్‌(8) వికెట్ తీశారు. అయితే.. ఆ త‌ర్వాతే అస‌లు విధ్వంసం మొద‌లైంది. ఆసీస్ పేస‌ర్ల‌ను ఉతికార‌సిన శుభ్‌మ‌న్ గిల్‌(104), శ్రేయ‌స్ అయ్య‌ర్‌(105) సెంచ‌రీల‌తో క‌దం తొక్కారు.

Innings break!#TeamIndia post 399/5, their highest total in ODIs against Australia 👏👏

💯s from Shreyas Iyer & Shubman Gill

72* from Suryakumar Yadav

52 from Captain KL Rahul

Scorecard ▶️ https://t.co/OeTiga5wzy#TeamIndia | #INDvAUS | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/jx0UbtB13r

— BCCI (@BCCI) September 24, 2023