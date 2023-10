October 5, 2023 / 01:14 PM IST

న్యూఢిల్లీ: మ‌రికాసేప‌ట్లో వ‌న్డే క్రికెట్ వ‌ర‌ల్డ్‌క‌ప్(Cricket Worldcup) మ్యాచ్‌లు ప్రారంభంకానున్నాయి. అహ్మాదాబాద్ వేదిక‌గా న్యూజిలాండ్‌, ఇంగ్లండ్ మ‌ధ్య తొలి వ‌న్డే జ‌ర‌గ‌నున్న‌ది. అయితే బీసీసీఐ సెక్ర‌ట‌రీ జే షా ఇవాళ ఓ కీల‌క‌మైన అప్‌డేట్ ఇచ్చారు. క్రికెట్ మ్యాచ్‌ల‌ను చూసేందుకు స్టేడియం వ‌చ్చే ప్రేక్ష‌కుల‌కు ఫ్రీగా మిన‌ర‌ల్ వాట‌ర్ ఇవ్వ‌నున్న‌ట్లు తెలిపారు. అన్ని స్టేడియాల్లోనూ ఉచిత మంచి నీరు స‌ర‌ఫ‌రా ఉంటుంద‌న్నారు. క్రికెట్ మ్యాచ్‌ల‌ను ఆస్వాదించాలంటూ ఆయ‌న త‌న ఎక్స్ అకౌంట్‌లో ట్వీట్ చేశారు.

🏏 Exciting times ahead as we anticipate the first ball of @ICC @cricketworldcup 2023 ! 🌟

I am proud to announce that we’re providing FREE mineral and packaged drinking water for spectators at stadiums across India. Stay hydrated and enjoy the games!

🏟️ Let’s create… pic.twitter.com/rAuIfV5fCR

— Jay Shah (@JayShah) October 5, 2023