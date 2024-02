February 25, 2024 / 12:23 PM IST

Dhruv Jurel : రాంచీ టెస్టులో భార‌త కుర్రాడు ధ్రువ్ జురెల్(Dhruv Jurel) ఖ‌త‌ర్నాక్ ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. అరంగేట్రం టెస్టులో 4 ప‌రుగుల తేడాతో హాఫ్ సెంచ‌రీ చేజార్చుకున్న అత‌డు ఇప్పుడు 10 ప‌రుగుల తేడాతో సెంచ‌రీ మిస్ అయ్యాడు. అయితేనేమి చిర‌స్మ‌ర‌ణీయ ఇన్నింగ్స్‌తో దిగ్గ‌జాల ప్ర‌శంస‌లు అందుకున్నాడు. ఇంగ్లండ్ స్పిన్న‌ర్ బ‌షీర్ ధాటికి ఒక‌ద‌శ‌లో 117 ప‌రుగుల‌కే ఏడు వికెట్లు కోల్పోయి ఆలౌట్ ప్ర‌మాదంలో ప‌డిన‌ టీమిండియాను జురెల్ ఆదుకున్నాడు.

ఒత్తిడిలోనూ ప‌ట్టుద‌ల‌గా, ప‌రిస్థితుల‌కు త‌గ్గ‌ట్టు ఆడిన జురెల్ గోడ‌లా నిల‌బ‌డి వికెట్ల ప‌త‌నాన్ని అడ్డుకున్నాడు. మూడో రోజు కుల్దీప్ యాద‌వ్(28) ఔట‌య్యాక‌ అటాకింగ్ గేమ్‌తో ఇంగ్లండ్ బౌల‌ర్ల‌ను ఉతికారేసి భార‌త్‌ను పోటీలో నిలిపాడు.149 బంతుల్లో 6 ఫోర్లు, 4 సిక్స‌ర్ల‌తో 90 ర‌న్స్ కొట్టాడు. అత‌డి జోరు చూస్తుంటే సెంచ‌రీ కొట్టేలా క‌నిపించాడు. కానీ, టామ్ హ‌ర్ట్లే సూప‌ర్ డెలివ‌రీతో జురెల్‌ను బౌల్డ్ చేశాడు.

దాంతో, 23 ఏండ్ల‌ యంగ్‌స్ట‌ర్‌ను భార‌త లెజెండ్ మ‌హేంద్ర సింగ్ ధోనీ(MS Dhoni)తో పోలుస్తున్నారు. ‘ప‌రిస్థితుల‌కు త‌గ్గ‌ట్టు ఆడిన‌ జురెల్‌ను చూస్తుంటే నాకు ధోనీ గుర్తుకు వ‌స్తున్నాడు. వికెట్ కీపింగ్‌లోనూ ఆక‌ట్టుకుంటున్న‌ జురెల్ భార‌త జ‌ట్టు భావి తార అవుతాడు’ అని మాజీ ఆట‌గాడు సునీల్ గవాస్క‌ర్ అన్నాడు.

It’s Lunch on Day 3 of the Ranchi Test!

A narrow miss on a maiden Test ton but what a gutsy 90 from Dhurv Jurel! 👍 👍#TeamIndia added 88 runs to their overnight score to post 307 on the board.

Second Session coming up shortly.

Scorecard ▶️ https://t.co/FUbQ3Mhpq9… pic.twitter.com/NTJauz0Y8G

— BCCI (@BCCI) February 25, 2024