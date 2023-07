July 24, 2023 / 09:26 PM IST

Madan Lal : క్రికెట్‌లో దూకుడు అవసరమే కానీ.. మరీ ప్రత్యర్థి ప్లేయర్లు చిన్నబుచ్చుకునేలా.. అవమానించడం సరైంది కాదు. ముఖ్యంగా అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో మంచి పేరు ప్రఖ్యాతలు ఉన్న భారత జట్టుకు ఇది ఏమాత్రం సరిపోయే అంశం కాదు. కానీ బంగ్లాదేశ్‌ మహిళల జట్టుతో వన్డే సిరీస్‌ సందర్భంగా భారత కెప్టెన్‌ హర్మన్‌ప్రీత్‌ కౌర్‌(Harmanpreet Kaur) వ్యవహరించిన తీరు వివాదాస్పదమవుతోంది. ట్రోఫీ అందించే స‌మ‌యంలో బంగ్లా కెప్టెన్‌ నిగ‌ర్ సుల్లానా(Nigar Sultana)ను ఆమె చుల‌క‌నగా చూడ‌డంపై భార‌త లెజెండ్ మ‌ద‌న్‌లాల్(Madan Lal) ఆగ్ర‌హం వ్య‌క్తం చేశాడు.

హ‌ర్మ‌న్‌ప్రీత్‌కు మ్యాచ్ ఫీజులో 75 శాతం జ‌రిమానా, నాలుగు డీమెరిట్ పాయింట్లతో సరిపెట్టకూడదని పేర్కొన్నాడు. ‘హర్మన్‌ తీరు ఏమాత్రం బాగా లేదు. ఆటకంటే ఎవరూ ఎక్కువ కాదు. బంగ్లాదేశ్‌ మహిళల జట్టుతో హర్మన్‌ అలా వ్యవహరించి ఉండాల్సింది కాదు. తన వల్ల భారత క్రికెట్‌కు చెడ్డ పేరు వచ్చింది. ఈ అంశంపై బీసీసీఐ కూడా కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలి’ అని మదన్‌లాల్‌ ట్వీట్‌ చేశాడు. కౌర్‌పై కనీసం 6 నెలలు నిషేధం వింధించాలని ఓ అభిమాని చేసిన ట్వీట్‌ను మదన్‌లాల్ రీ-ట్వీట్‌ చేశాడు.

I think she should be suspended from playing all kinds of Cricket for at least 6 months, before some sense dawns on her. Absolutely disgraceful. pic.twitter.com/fAp417FHOs

— Gabbar (@GabbbarSingh) July 23, 2023