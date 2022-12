December 4, 2022 / 07:45 AM IST

దోహా: ఫిఫా ప్రపంచకప్‌ ఫుట్‌బాల్‌ టోర్నీలో అర్జెంటీనా క్వార్టర్‌ ఫైనల్లోకి ప్రవేశించింది. శనివారం జరిగిన ప్రిక్వార్టర్‌ ఫైనల్‌లో 2-1 గోల్స్‌ తేడాతో ఆస్ట్రేలియాపై విజయం సాధించింది. కెరీర్‌లో 1000వ మ్యాచ్‌ ఆడుతున్న అర్జెంటీనా కెప్టెన్‌ లియోనల్‌ మెస్సీ మరోసారి మెరిసాడు. ఆట ప్రధమార్థంలో (35వ నిమిషం) తన జట్టుకు మొదటి గోల్‌ను అందించాడు. దీంతో ఈ దక్షిణ అమెరికా జట్టు 1-0 ఆధిక్యంలోకి దూసుకెళ్లింది.

ఇక రెండో భాగంలో 57 నిమిషం వద్ద అర్జెంటీనా ఆటగాడు అల్వరెజ్‌ జట్టుకు రెండో గోల్‌ అందించాడు. అయితే హోరాహోరీగా సాగిన మ్యాచ్‌లో 77వ నిమిషం వద్ద ఆస్ట్రేలియా ప్లేయర్‌ క్రేగ్‌ గుడ్‌విన్‌ బంతిని గోల్‌ పోస్ట్‌లోకి పంపించాడు. దీంతో అర్జెంటీనా 2-1 తేడాతో విజయం సాధించి క్వార్టర్‌ ఫైనల్‌కు ప్రవేశించింది. క్వార్టఫైనల్‌లో నెదర్లాండ్స్‌తో తలపడనుంది.

కాగా, కెరీర్‌లో వెయ్యవ మ్యాచ్‌ ఆడుతున్న మెస్సీ.. మ్యాచ్‌ 35 నిమిషంలో తన జట్టుకు గోల్‌ను అందించాడు. దీంతో మెస్సీ మొత్తం 789 గోల్స్‌ నమోదుచేశాడు. అదేవిధంగా ఇంటర్నేషనల్‌ మ్యాచ్‌లలో 94వ గోల్‌ కావడం విశేషం. ప్రపంచకప్‌లలో 8 గోల్స్‌ చేసిన ఆటగాడిగా డీగో మారడోనా పేరుతో ఉన్న రికార్డును అధిగమించాడు.

Argentina secure their spot in the Quarter-finals! 👏@adidasfootball | #FIFAWorldCup

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 3, 2022