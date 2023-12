December 15, 2023 / 01:28 PM IST

FIFA : అంత‌ర్జాతీయ ఫుట్‌బాల్ స‌మాఖ్య ఫిఫా(FIFA) ఈ ఏడాదికిగానూ ‘ఉత్త‌మ ఫుట్‌బాల్ అవార్డు'(Best FIFA Footballer) నామినీస్‌ను ప్ర‌క‌టించింది. పురుషుల, మ‌హిళ‌ల విభాగంలో ముగ్గురు హేమాహేమీలు బ‌రిలో నిలిచారు. అర్జెంటీనా సార‌థి లియోన‌ల్ మెస్సీ(Lionel Messi), ఫ్రాన్స్ యువ కెర‌టం కిలియ‌న్ ఎంబాపే(Kylian Mbappe), నార్వేకు చెందిన ఎర్లింగ్ హాలాండ్ (Erling Haaland) పోటీ ప‌డుతున్నారు.

